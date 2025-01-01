«Патриотизм вместо политики»: Депутат Шолохов обозначил «культурные» цели на 2025 год

Александр Шолохов в эфире НСН заявил, что депутаты в 2025 году займутся сохранением объектов культурного наследия, налаживанием межстрановых связей и «культурным патриотизмом». 

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в разговоре с НСН назвал главные «культурные» цели на 2025 год. По его словам, законодатели займутся процессом сохранения объектов культурного наследия, а также будут продвигать российскую культуру вопреки надуманной «отмене» со стороны западных стран.

«В значительной степени эти акценты определены в послании президента, они касаются объектов культурного наследия. Одна из важнейших задач – это гармонизация законов в этой сфере таким образом, чтобы оставить полную степень их сохранности и охраны, но максимально деформализовать процедуру. Люди, которые хотят заниматься сохранением объектов культурного наследия, должны получить эту возможность без дополнительных хлопот и затрат. Мы уже этой задачей занимаемся, продолжим активно заниматься и в 2025 году. Это не такая простая задача, как может показаться. У нас еще есть интересы бизнеса, строителей, разработчиков территорий», - рассказал он.
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По словам депутата, Россия столкнулась с «отменой» в сфере культуры, но такую политику не поддерживает население «недружественных» стран.

«Много вопросов, связанных с политической ситуацией в мире. Например, отмена культуры в западных странах, что населением этих стран абсолютно не поддерживается. Мы видим интерес к русской культуре во всех направлениях, начиная от балета, заканчивая музейными проектами. Культура на то и направлена, чтобы объединять людей, а не создавать дополнительные причины их противостояния. На примере той же Украины мы видим, как культуру используют в качестве политического рычага. Этого мы не хотим допустить, такая международная деятельность будет вестись на уровне межпарламентского сотрудничества», - отметил депутат.

Также Шолохов отметил, что законодатели будут всячески поддерживать патриотизм в кино, театре и эстрадном искусстве.

«Если уж мы заговорили о теме СВО, будем заниматься вопросами, которые направлены на поддержание патриотизма, особенно это касается наших молодых ребят. Это и кинематография, и театральное искусство, и эстрада. К сожалению, на настоящий момент мы еще не видим мобилизацию страны в этом плане. Очень большое количество учреждений культуры пока пребывают, мягко говоря, в расслабленном состоянии, если не говорить хуже», - подытожил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что в Госдуме хотят разработать меры против распространения деструктивной детской литературы, в которой парламентарии увидели опасность для государства.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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