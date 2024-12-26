Без ЕГЭ: Смолин осудил ужесточение правил поступления в вуз после колледжа

По словам собеседника НСН, инициатива выгодна лишь для репетиторов, которые помогают в подготовке к ЕГЭ.

«Большинство старшеклассников в школе не столько получают среднее образование, сколько дрессируются к ЕГЭ, изучают по-настоящему только те предметы, которые собираются сдавать. Теперь нечто подобное предлагается сделать и в отношении ребят, которые получают профессиональное образование. Думаю, от этого законопроекта большую выгоду получат репетиторы, ведь сегодня 90% всех старшеклассников обращаются к ним для подготовки к ЕГЭ. Автор исходит из того, что ЕГЭ повышает качество отечественного образования. Однако никаких доказательств тому нет. Качество общего среднего образования ЕГЭ точно понижает, поскольку старшеклассники перестают изучать другие предметы, кроме тех, которые собираются сдавать», - пояснил депутат.

Как добавил Смолин, он был удивлен, что ряд его коллег поддержали подобную инициативу.

«С моей точки зрения, наша задача заключается в том, чтобы сокращать сферу применения ЕГЭ. Больше всего меня удивило, что обсуждаемый законопроект подписали мои коллеги из "Справедливой России" и ЛДПР, которые совсем недавно вносили законопроект о полной отмене ЕГЭ. А теперь предлагают расширить сферу его применения. Я думаю, надо быть последовательным», - подытожил он.

Ранее Госдума отклонила законопроект, содержащий предложение отменить обязательную сдачу ЕГЭ выпускниками школ и предоставить альтернативу в виде традиционных экзаменов. В заключении профильного комитета Госдумы указано, что нынешний порядок сдачи ЕГЭ дает гарантию единых подходов к освоению образовательных программ и качеству подготовки выпускников, а также гарантирует объективность результатов экзаменов и делает получение аттестата и отбор абитуриентов прозрачными, напоминает «Радиоточка НСН»

