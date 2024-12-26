Без ЕГЭ: Смолин осудил ужесточение правил поступления в вуз после колледжа
Подготовка к ЕГЭ понижает качество среднего образования, поскольку вместо изучения программы по всем предметам старшеклассники и студенты колледжей будут вынуждены готовиться к экзамену с репетитором, заявил НСН депутат Олег Смолин.
Необходимость сдавать ЕГЭ при поступлении в вузы после получения среднего профессионального образования ограничит возможность продолжать обучение для половины молодых людей, заявил НСН зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
В Госдуму внесли законопроект с уточнениями правил поступления в вузы абитуриентов, у которых есть среднее профессиональное образование. Авторы поправок к закону «Об образовании» полагают, что студенты должны сдавать ЕГЭ, если выбранное направление обучения в вузе не соответствует их предыдущему образованию в колледже. Смолин отметил, что не готов поддержать подобную инициативу.
«Новый законопроект предполагает, что можно будет не сдавать ЕГЭ только если вы, закончив колледж, продолжаете учиться в вузе по той же специальности. Однако выпускники медколледжей нередко поступают в высшие учебные заведения на психологию, чтобы стать медицинскими психологами. В условиях дефицита управленцев системы образования ряд выпускников педколледжей поступают в вузы на специальности, связанные с управлением в области образования, с прицелом на должности директоров и завучей школ, садиков. Все эти возможности законопроект ликвидирует. Сейчас примерно 60% ребят после девятого класса идут в систему СПО. Из них более 80% учатся с прицелом на продолжение образования в вечерней или заочной форме. Потенциально законопроект ограничивает возможности продолжения образования без ЕГЭ для половины всех молодых людей. Я буду голосовать против этого законопроекта при всем уважении к его автору», - заявил он.
По словам собеседника НСН, инициатива выгодна лишь для репетиторов, которые помогают в подготовке к ЕГЭ.
«Большинство старшеклассников в школе не столько получают среднее образование, сколько дрессируются к ЕГЭ, изучают по-настоящему только те предметы, которые собираются сдавать. Теперь нечто подобное предлагается сделать и в отношении ребят, которые получают профессиональное образование. Думаю, от этого законопроекта большую выгоду получат репетиторы, ведь сегодня 90% всех старшеклассников обращаются к ним для подготовки к ЕГЭ. Автор исходит из того, что ЕГЭ повышает качество отечественного образования. Однако никаких доказательств тому нет. Качество общего среднего образования ЕГЭ точно понижает, поскольку старшеклассники перестают изучать другие предметы, кроме тех, которые собираются сдавать», - пояснил депутат.
Как добавил Смолин, он был удивлен, что ряд его коллег поддержали подобную инициативу.
«С моей точки зрения, наша задача заключается в том, чтобы сокращать сферу применения ЕГЭ. Больше всего меня удивило, что обсуждаемый законопроект подписали мои коллеги из "Справедливой России" и ЛДПР, которые совсем недавно вносили законопроект о полной отмене ЕГЭ. А теперь предлагают расширить сферу его применения. Я думаю, надо быть последовательным», - подытожил он.
Ранее Госдума отклонила законопроект, содержащий предложение отменить обязательную сдачу ЕГЭ выпускниками школ и предоставить альтернативу в виде традиционных экзаменов. В заключении профильного комитета Госдумы указано, что нынешний порядок сдачи ЕГЭ дает гарантию единых подходов к освоению образовательных программ и качеству подготовки выпускников, а также гарантирует объективность результатов экзаменов и делает получение аттестата и отбор абитуриентов прозрачными, напоминает «Радиоточка НСН»
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