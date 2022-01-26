«Бьет по детям»: В России резкий скачок госпитализаций несовершеннолетних из-за COVID-19

По всей России стартует массовая вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет против COVID-19, а врачи, между тем, бьют тревогу – коронавирус все больше атакует несовершеннолетних.

Так, в Москве отмечается рост госпитализаций детей в связи с коронавирусом. По данным столичного департамента здравоохранения, за 2 недели число заболевших детей выросло в 14 раз (с 2 тысяч в неделю до 28), а госпитализации стало в 10 раз больше (их число составляет сейчас 120 детей в сутки).

При этом отмечается, что половина госпитализируемых с COVID-19 детей – это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям. Поэтому московские власти уже приняли решение о закрытии плановой госпитализации в детские больницы на 3 недели.