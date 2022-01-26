«Бьет по детям»: В России резкий скачок госпитализаций несовершеннолетних из-за COVID-19
Накануне в регионах уже стартовала массовая вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет, для исследований препарата для детей помладше потребуется еще три месяца.
По всей России стартует массовая вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет против COVID-19, а врачи, между тем, бьют тревогу – коронавирус все больше атакует несовершеннолетних.
Так, в Москве отмечается рост госпитализаций детей в связи с коронавирусом. По данным столичного департамента здравоохранения, за 2 недели число заболевших детей выросло в 14 раз (с 2 тысяч в неделю до 28), а госпитализации стало в 10 раз больше (их число составляет сейчас 120 детей в сутки).
При этом отмечается, что половина госпитализируемых с COVID-19 детей – это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям. Поэтому московские власти уже приняли решение о закрытии плановой госпитализации в детские больницы на 3 недели.
Ранее НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины «Спутник» от коронавируса для детей. Директор Центра Александр Гинцбург сообщил, что исследование препарата от COVID-19 для детей в возрасте от 6 до 11 лет займет около 3-3,5 месяцев. По его словам, детская вакцина от коронавируса будет двухкомпонентной, как и взрослая. По результатам исследования эксперты выберут оптимальную дозу для несовершеннолетних.
При этом Гинцбург отметил, что на фоне новой волны эпидемии необходимо вакцинировать 10 миллионов подростков в возрасте от 12 до 17 лет за шесть месяцев.
Вакцина для подростков «Спутник М» уже поступает во все регионы, для вакцинации детей до 15 лет необходимо письменное согласие родителей, с 15 лет подростки сами могут решать, делать ли прививку. Вакцинация проводится в пунктах вакцинации детских поликлиник по предварительной записи.
Профессор вирусологии Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что массовая вакцинация детей и подростков внесет значимый вклад в остановке пандемии коронавируса.
«Это же пандемия, нужно же ее как-то остановить, а подростки – важный фактор пандемии. Вакцинация их очень важна. Легкие побочки при применении такой вакцины – они само собой разумеющиеся, это бывает. Но большого нанесения вреда здоровью подростков, конечно, не будет. Это понятно уже из применения вакцины на взрослых. Детский организм более восприимчив к иммуногенному действию вакцины, иммунитет лучше возникает у подростков, чем у пожилых людей. Поэтому доза действующего начала в этой вакцине снижена в пять раз, что должно уменьшить число побочных эффектов без влияния на эффективность вакцины», - рассказал профессор.
В свою очередь, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с «Радиоточкой НСН» напомнил, что вакцинация разрешена даже беременным женщинам с 22 недели, поэтому разговоры о ее потенциальной опасности избыточны. Он напомнил, что дети зачастую переносят вакцинацию легче, чем взрослые.
«Понятное дело, что могут быть индивидуальные какие-то проявления, но в целом безопасность уже доказана в исследованиях с участием более 11 млн людей. У детей как раз вакцина легче переносится, если это не ослабленный организм», - заключил вирусолог.
Но вопрос вакцинации детей и подростков все еще беспокоит родительское сообщество. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН ранее говорила, что Минздрав не ведет диалог с родительским сообществом по данному вопросу.
В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская отметила, что вопрос вакцинации детей разделил родителей на две категории: некоторые опасаются, что будут нарушены права невакцинированных школьников.
«У нас общество разделилось на две части: одни, которые четко понимают, что вакцинация неизбежна и нужна, другие родители категорически против. Здесь мы можем говорить о противниках вакцинации не только против ковида, у нас всегда были родители, которые против любых прививок», - рассказала она в пресс-центре НСН.
По ее словам, обращений, связанных с вакцинацией детей, приходит немного. В основном родителей волнует вопрос ограничений, которые могут коснуться непривитых детей.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что и Владимир Путин не обсуждал со специалистами целевые показатели по вакцинации подростков от COVID-19. Отвечая на вопрос о возможности введения в России QR-кодов для подростков он отметил, что этот вопрос пока не рассматривается.
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