Всё лучшее - детям: Вирусологи поддержали массовую вакцинацию подростков
Вирусологи Анатолий Альтштейн и Георгий Викулов объяснили, когда пройдут исследования вакцины для детей и почему не стоит бояться «побочек».
Массовая вакцинация детей и подростков внесет значимый вклад в остановке пандемии коронавируса, отметил профессор вирусологии Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины «Спутник» от коронавируса для детей, сообщила пресс-служба российского Минздрава.
«Исследования могут занять порядка трех месяцев. Я думаю, что первая и вторая фаза клинических исследований у них уже выполнена, сейчас они будут проводить третью фазу. Дозы вакцины распределяются в разные регионы, где будет проводиться это испытание. Думаю, что массовая вакцинация подростков вполне вероятна. Это же пандемия, нужно же ее как-то остановить, а подростки – важный фактор пандемии. Вакцинация их очень важна. Легкие побочки при применении такой вакцины – они само собой разумеющиеся, это бывает. Но большого нанесения вреда здоровью подростков, конечно, не будет. Это понятно уже из применения вакцины на взрослых. Детский организм более восприимчив к иммуногенному действию вакцины, иммунитет лучше возникает у подростков, чем у пожилых людей. Поэтому доза действующего начала в этой вакцине снижена в пять раз, что должно уменьшить число побочных эффектов без влияния на эффективность вакцины», - рассказал профессор.
В свою очередь, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с «Радиоточкой НСН» напомнил, что вакцинация разрешена даже беременным женщинам с 22 недели, поэтому разговоры о ее потенциальной опасности избыточны. Он напомнил, что дети зачастую переносят вакцинацию легче, чем взрослые.
«Продолжительность исследования определяется протоколом. Думаю, не меньше года будут проводиться исследования у детей. Дальше всё будет определяться эпидемиологической ситуацией, вакцина введена в национальный календарь. Для групп риска с обязательного согласия родителей возможна вакцинация. Пока никакой опасности не установлено, исследования покажут. Но в данном случае, если вакцина разрешена с 22 недели беременности, то, думаю, разговор об опасности идет в рамках избыточных эмоциональных реакций. Понятное дело, что могут быть индивидуальные какие-то проявления, но в целом безопасность уже доказана в исследованиях с участием более 11 млн людей. У детей как раз вакцина легче переносится, если это не ослабленный организм», - заключил вирусолог.
Ранее в Московской области началась вакцинация подростков от коронавируса препаратом «Спутник М». Делать прививку могут дети в возрасте от 12 до 17 лет. Первые партии вакцины также поступили в Свердловскую, Новосибирскую, Иркутскую области.
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