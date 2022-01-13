В центре Гамалеи оценили эффективность вакцины «Спутник М» против «омикрона»

По его словам, в настоящее время неизвестно, будет ли этот препарат серьёзной защитой против «омикрона», так как испытания проводились на штамме «дельта», а по новому варианту данных пока нет.

«Вакцина для подростков эффективна... Мы не знаем, будет ли эта вакцина останавливать заражения «омикроном», я не исключаю, что на заражение она может повлиять слабо», — подчеркнул Альтштейн.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что поступление в гражданский оборот вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» ожидается на следующей неделе, сообщает RT.

