В центре Гамалеи оценили эффективность вакцины «Спутник М» против «омикрона»

Профессор вирусологии центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что подростковая вакцина от COVID-19 «Спутник М» эффективна для защиты и даёт хорошее образование антител, сообщает NEWS.ru.

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По его словам, в настоящее время неизвестно, будет ли этот препарат серьёзной защитой против «омикрона», так как испытания проводились на штамме «дельта», а по новому варианту данных пока нет.

«Вакцина для подростков эффективна... Мы не знаем, будет ли эта вакцина останавливать заражения «омикроном», я не исключаю, что на заражение она может повлиять слабо», — подчеркнул Альтштейн.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что поступление в гражданский оборот вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» ожидается на следующей неделе, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Спутник VКоронавирусВакцинацияПодростки
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