«Не рассматривается». В Кремле рассказали о QR-кодах для подростков

Отвечая на вопрос о возможности введения в России QR-кодов для подростков он отметил, что этот вопрос пока не рассматривается.

«Нет, не рассматривается», - сказал представитель Кремля.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что поступление в гражданский оборот вакцины от коронавируса для подростков ожидается на следующей неделе, сообщает RT.