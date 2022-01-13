«Не рассматривается». В Кремле рассказали о QR-кодах для подростков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что и Владимир Путин не обсуждал со специалистами целевые показатели по вакцинации подростков от COVID-19, сообщает ТАСС.
Отвечая на вопрос о возможности введения в России QR-кодов для подростков он отметил, что этот вопрос пока не рассматривается.
«Нет, не рассматривается», - сказал представитель Кремля.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что поступление в гражданский оборот вакцины от коронавируса для подростков ожидается на следующей неделе, сообщает RT.
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