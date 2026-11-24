Гинеколог раскрыла, во сколько обойдется заморозка яйцеклеток с последующим ЭКО
Хранение замороженных яйцеклеток потребует дополнительных расходов, рассказала НСН акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.
Стоимость криозаморозки яйцеклеток составляет относительно небольшую часть расходов, если цель состоит в последующей беременности с помощью экстракорпорального оплодотворения. Об этом в комментарии НСН рассказала акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.
Россиянки начали массово приезжать в Челябинск для проведения процедуры заморозки яйцеклеток из-за существенной разницы в стоимости медицинских услуг. Согласно результатам мониторинга цен в 17 городах страны, проведенного проектом SHOT ПРОВЕРКА, минимальный чек зафиксирован именно на Южном Урале и составляет 53 тысячи рублей. В Москве аналогичная манипуляция обойдется в 145 тысяч рублей, во Владивостоке в 140 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге в 132 тысячи рублей.
«Всё зависит от того, каким способом потом женщина будет использовать эти замороженные яйцеклетки. Если она будет беременеть сама с помощью экстракорпорального оплодотворения, то в подавляющем большинстве случаев это возможно сделать на бесплатной основе по системе обязательного медицинского страхования. Даже если этим будет заниматься коммерческий центр экстракорпорального оплодотворения. Цены будут не очень большие. Если же речь идет о суррогатной матери, которая будет вынашивать этого биологически чуждого ей ребенка, то цены, конечно, могут ориентировочно быть сопоставимы со стоимостью однокомнатной квартиры в Москве», - отметила собеседница НСН.
Она также уточнила структуру расходов при замораживании яйцеклеток.
«Сумма 53 тысячи рублей - это только процесс заморозки. Потом еще какой-то ежегодный взнос нужно будет делать для того, чтобы в системе хранения это находилось. Эмбриологи следят за этими клетками, и если какая-то из них аутолизируется, то ее удаляют. В целом замороженные яйцеклетки можно хранить вечно. Ориентировочные временные рамки – 100 лет», - пояснила эксперт.
Она также подчеркнула, что никаких рисков у процедуры нет.
«Процедура замораживания яйцеклетки касается только тех, кто понимает, что в ближайшие 5–7, может быть, 10 лет они не собираются стать матерью, а через 7–10 лет у них очень малое количество яйцеклеток будет для того, чтобы возникла беременность. К криозамораживанию в основном приступают женщины, перешагнувшие возраст 27 лет. В дальнейшем они смогут забеременеть, если позволит состояние здоровья. Главное – желание, разве может что-то женщину остановить, если она чего-то хочет, преодолеет любые преграды», - заключила Любовь Ерофеева.
Итоговые расходы на заморозку яйцеклеток могут значительно превышать заявленную цену. Отдельно оплачиваются препараты для гормональной стимуляции, стоимость которых варьируется от 50 до 70 тысяч рублей, а иногда достигает 100 тысяч. Ежемесячное хранение яйцеклеток стоит от 1250 до 2500 рублей, а дополнительные обследования могут увеличить общую сумму.
Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» раскрыла, как работает программа ЭКО по ОМС.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В РФ раскрыли роль Евросоюза в попытке госпереворота в Польше
- Путин заменил режиссера Сокурова на телеведущую Тутту Ларсен в составе СПЧ
- «Откроем окно»: Буцкая назвала условие снятия с эфира программы «Беременна в 16»
- От Канье Уэста до Coldplay: Как ОАЭ заманивают россиян концертами
- Депутат Журавлев призвал взять под контроль Сувалкский коридор
- Роботы-доставщики выполнили более двух миллионов заказов в России
- В России зарегистрировали препарат для лечения метастатического рака груди
- Гинеколог раскрыла, во сколько обойдется заморозка яйцеклеток с последующим ЭКО
- На МКС отправили первого российского робота-теледроида
- Бизнес пенсионерок: Как мигранты используют фиктивные браки в России