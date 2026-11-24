«Всё зависит от того, каким способом потом женщина будет использовать эти замороженные яйцеклетки. Если она будет беременеть сама с помощью экстракорпорального оплодотворения, то в подавляющем большинстве случаев это возможно сделать на бесплатной основе по системе обязательного медицинского страхования. Даже если этим будет заниматься коммерческий центр экстракорпорального оплодотворения. Цены будут не очень большие. Если же речь идет о суррогатной матери, которая будет вынашивать этого биологически чуждого ей ребенка, то цены, конечно, могут ориентировочно быть сопоставимы со стоимостью однокомнатной квартиры в Москве», - отметила собеседница НСН.

Она также уточнила структуру расходов при замораживании яйцеклеток.

«Сумма 53 тысячи рублей - это только процесс заморозки. Потом еще какой-то ежегодный взнос нужно будет делать для того, чтобы в системе хранения это находилось. Эмбриологи следят за этими клетками, и если какая-то из них аутолизируется, то ее удаляют. В целом замороженные яйцеклетки можно хранить вечно. Ориентировочные временные рамки – 100 лет», - пояснила эксперт.