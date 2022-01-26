Гинцбург призвал привить 10 млн подростков за полгода
Российских подростков необходимо прививать от коронавируса, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление руководителя московского Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
По его словам, на фоне новой волны эпидемии необходимо вакцинировать 10 млн несовершеннолетних за шесть месяцев.
Как считает медик, именно сейчас детей нужно максимально обезопасить от тяжелого течения COVID-19, сообщил он в эфире телеканала «Россия 24». Для этого в России желательно привить около 10 млн подростков в возрасте от 12 до 17 лет в течение ближайших шести месяцев.
Также Гинцбург заявил, что назальная вакцина сможет защитить людей от штамма коронавируса «омикрон».
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