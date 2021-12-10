Депутат Останина: Минздрав не советуется с родителями по поводу вакцинации детей
По ее словам, мнение родительского сообщества по поводу вакцинации профильные министерства не выслушали.
Минздрав не ведет диалог с родительским сообществом по поводу предстоящей вакцинации подростков, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.
«Команда поступила от министра здравоохранения Мурашко, информация о том, что до конца года будет организована вакцинация подростков, речь идет о наших детях. Много вопросов было у нас, у депутатов, но еще больше вопросов, конечно, у родителей. Этого диалога с родителями уже не будет, если до конца года есть намерение у Минздрава организовать вакцинацию, когда же будет время на разговоры с родителями», - отметила она.
Вакцинация подростков от 12 до 17 лет начнется в России до конца текущего года. Об этом накануне сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
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