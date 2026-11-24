В России зарегистрировали препарат для лечения метастатического рака груди
Минздрав РФ зарегистрировал препарат «Пиролеста», предназначенный для лечения HER2-положительного метастатического рака молочной железы. Об этом сообщает пресс-служба фармкомпании «Петровакс Фарм».
«Новая терапевтическая опция расширяет возможности эффективного контроля над этой агрессивной формой заболевания», - говорится в сообщении.
В компании отметили, что вывод «Пиролеста» на рынок РФ осуществляется в сотрудничестве партнёром из КНР. Поэтапная локализация производства данного препарата в России запланирована проектом уже в 2027 году.
Ранее научный руководитель НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о разработке препарата «Фтортиазинон», который справляется даже с нечувствительными к антибиотикам супербактериями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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