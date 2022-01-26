Гинцбург: на изучение вакцины от коронавируса для детей нужно 3 месяца

Исследование препарата от COVID-19 для детей в возрасте от 6 до 11 лет займет около 3-3,5 месяцев, сообщил в эфире канала «Россия 24» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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«В рамках клинического разрешения Минздрава планируется провести в течение трех, я думаю, максимум трех с половиной месяцев, клиническое исследование вакцины для детей от 6 до 11 лет», — сказал ученый.

По его словам детская вакцина от коронавируса будет двухкомпонентной, как и взрослая. По результатам исследования эксперты выберут оптимальную дозу для несовершеннолетних.

Ранее врач-инфекционист, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев заявил в пресс-центре НСН, что детская вакцина от коронавируса будет сохранять защитную функцию, но реактогенность препарата будет значительно меньше.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДетиКоронавирусАлександр Гинцбург
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