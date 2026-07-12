«Бави» накрыл Азию: В Китае из-за тайфуна застряли сотни российских туристов
Из-за непогоды эвакуировали примерно 2 млн человек.
Супертайфун «Бави» обрушился на Азию. Стихия бушует в регионе уже не первый день. Сильный ветер нанес удар по восточному побережью КНР. До этого стихия коснулась южных японских островов и северной части Тайваня. Из-за непогоды сотни российских туристов застряли в Китае, отменено множество рейсов.
ЗАСТРЯВШИЕ ТУРИСТЫ
12 июля Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что сотни российских туристов застряли в Китае из-за приближающегося супертайфуна «Бави». Одна из них — женщина по имени Анна, рассказала изданию, что 11 июля летела на Филиппины с многочасовой пересадкой в Шанхае и, когда гуляла по городу, получила сообщение об отмене рейса в Манилу.
Выяснилось, что перелеты отменили в связи с надвигающимся на Китай тайфуном. Россиянка сообщила, что ее рейс перенесли на 14 июля. По данным источника, российских туристов, которые собирались лететь на Филиппины и в Таиланд, разместили в отелях.
Кроме того, Анна рассказала, что у нее возникли проблемы со страховкой. По словам женщины, перед поездкой она купила полис для КНР всего на одни сутки, но продлить его не смогла, так как уже находилась в путешествии.
Масштаб стихии подтверждается официальными данными агентства Reuters. По информации источника, в связи с угрозой наводнений власти Китая эвакуировали примерно 2 млн человек, большинство из которых проживает в провинции Чжэцзян. Там приостановлена работа двух железнодорожных вокзалов и отменено свыше 300 авиарейсов.
Однако в Ассоциации туроператоров России (АТОР) объявили, что организованных групп российских туристов нет в затронутой «Бави» провинции Фуцзянь в Китае, передает РИА Новости. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) тоже рассказали, что туроператоры в РФ не фиксируют массовых обращений от российских туристов в связи с тайфуном.
Отмечается, что сейчас отсутствует информация и о массовых обращениях в страховые компании. В РСТ заверили, что местные власти, авиакомпании и туристическая инфраструктура в этих регионах работают по заранее отработанным алгоритмам, оперативно информируя пассажиров об изменениях в расписании рейсов и возможных ограничениях, пишет издание.
Несмотря на постепенное ослабление на северо-западном пути, «Бави» по-прежнему представляет угрозу из-за большого объема влаги в дождевых полосах, которые простираются примерно на ширину Франции. Представители дипломатических ведомств рекомендовали туристам, которые оказались в зоне бедствия, не покидать укрытия, запастись продуктами первой необходимости и внимательно следить за официальными сообщениями местных властей.
«БАВИ» НАКРЫЛ АЗИЮ
Вечером 11 июля агентство «Синьхуа» со ссылкой на метеорологическую обсерваторию сообщило, что тайфун «Бави» обрушился на побережье провинции Чжэзян на востоке Китая с максимальной скоростью ветра 40 метров в секунду (144 километра в час). Говорилось, что стихия будет двигаться в северо-западном направлении, постепенно ослабевая.
В связи с непогодой в провинции эвакуировали примерно 1,72 млн человек. Газета Taipei News писала, что количество пострадавших из-за тайфуна «Бави» на Тайване превысило 110 граждан, там также эвакуировано более 14 тысяч человек. Известно, что из-за непогоды без света остались свыше 234 тысяч домохозяйств.
Еще примерно 100 тысяч жителей эвакуировали из провинции Фуцзянь, а также около 100 тысяч — из Пекина и 34 тысячи — из Шанхая. Отмечается, что в двух городских аэропортах отменили более 650 рейсов. Власти Пекина объявили, что в отдельных районах города уровень осадков может превысить 150 миллиметров за шесть часов и более 200 миллиметров в течение суток.
В городе Тайчжоу приостановили работу предприятий и любую деятельность на открытом воздухе. В КНР закрыли свыше 400 туристических объектов и 78 учреждений культуры, в некоторых местах отменено морское сообщение.
Известно, что диаметр тайфуна достигает 1 тысячу километров. «Бави» достиг провинции Чжэцзян после прохождения через южные японские острова Сакисима и северную часть Тайваня.
Стихия затронула и другие страны в Азии. Так, на Филлипинах вызванные тайфуном проливные дожди спровоцировали оползни, жертвами которых стали минимум 17 человек. Удар стихии полностью нарушил транспортное сообщение в регионе, передает «МК.ru».
ПРИДЕТ ЛИ «БАВИ» В РОССИЮ?
Согласно прогнозам синоптиков, интенсивность бури будет постепенно снижаться по мере продвижения циклона на северо-запад вглубь материка. При этом издание Vestiprim.ru писало, что супертайфун «Бави» не обойдет стороной северные районы Китая и, соответственно, Приморский край в России.
По словам консультантов «Вестей: Приморья» из числа специалистов в сфере океанологии ДВО РАН, штормовая опасность в заливе Петра Великого может продлиться несколько недель. Уточняется, что тайфун «Бави» может раскачать Восточно-Китайское и Желтое моря и через Цусимский и Сангарский проливы зыбь, пусть и ослабленная, дойдет до российских заливов.
«Как минимум, прозрачной воды на популярных пляжах Приморья на Шаморе и в Хасанском районе туристы и местные жители не увидят еще минимум две недели. Синоптики Примгидромета очень надеются, что тропическая штормовая активность дождей "Бави" не доберется до центрального Приморья: иначе наводнений не избежать», - говорится в материале.
Кроме того, издание передавало, что 15 июля во Владивостоке ожидается сильнейший ливень интенсивностью до 38 миллиметров за три часа и менее. Согласно предварительному расчету международного интернет-ресурса прогноза погоды Windy.com, осадки в столице Приморья начнутся 14 июля, а пик непогоды придется на утро среды. Отмечается, что всего ожидается выпадение на менее 60 миллиметров осадков.
Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе из-за мощных гроз без света остались 42,5 тысячи человек, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Премьер-министр Украины подтвердила свою отставку
- В Белоруссии объяснили «приглашение» россиян Лукашенко демографическим кризисом и нехваткой рабочей силы
- Жители семи регионов России остались без света из-за непогоды
- СМИ: Россияне переходят на домашний кофе
- АТОР: В затронутой тайфуном провинции КНР нет организованных туристов из РФ
- «Бави» накрыл Азию: В Китае из-за тайфуна застряли сотни российских туристов
- Зеленский анонсировал отставку премьер-министра страны Юлии Свириденко
- Собянин: До 36 выросло число сбитых БПЛА ВСУ, летевших на Москву
- 50 деревьев упали в Москве из-за непогоды
- Фильм «Моана» с Дуэйном Джонсоном провалил старт в североамериканском прокате