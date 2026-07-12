«Бави» накрыл Азию: В Китае из-за тайфуна застряли сотни российских туристов

Кроме того, Анна рассказала, что у нее возникли проблемы со страховкой. По словам женщины, перед поездкой она купила полис для КНР всего на одни сутки, но продлить его не смогла, так как уже находилась в путешествии.

Масштаб стихии подтверждается официальными данными агентства Reuters. По информации источника, в связи с угрозой наводнений власти Китая эвакуировали примерно 2 млн человек, большинство из которых проживает в провинции Чжэцзян. Там приостановлена работа двух железнодорожных вокзалов и отменено свыше 300 авиарейсов.

Однако в Ассоциации туроператоров России (АТОР) объявили, что организованных групп российских туристов нет в затронутой «Бави» провинции Фуцзянь в Китае, передает РИА Новости. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) тоже рассказали, что туроператоры в РФ не фиксируют массовых обращений от российских туристов в связи с тайфуном.