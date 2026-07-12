Премьер-министр Украины подтвердила свою отставку

Она выразила гордость тем, что ей довелось руководить правительством, и сообщила, что уже обсудила с главой государства свои дальнейшие карьерные перспективы.

По информации украинских СМИ, отставка политика могла быть спровоцирована расследованиями Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Журналисты подчеркивают, что Свириденко имела тесные связи с бывшим руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Местные СМИ пишут, что решение о ее уходе было принято в оперативном порядке, а поводом для столь срочной отставки могло стать начавшееся против нее расследование.

Ранее НАБУ и САП предъявили обвинение Ермаку. Ему вменяют легализацию 460 млн гривен (свыше $10,4 млн) при реализации проектов элитного строительства в Киевской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».