В Белоруссии объяснили «приглашение» россиян Лукашенко демографическим кризисом и нехваткой рабочей силы
Политолог Юрий Шевцов в эфире НСН предположил, что не очень много россиян захотят переехать в Белоруссию и получить белорусский паспорт.
В Белоруссии одобрили проект соглашения с РФ по упрощению получения разрешения на постоянное проживание для граждан Союзного государства из-за нехватки рабочей силы и демографического кризиса в республике, но вряд ли много россиян захотят получать белорусский паспорт, так как условия граждан обеих стран почти приравнены. Об этом в беседе с НСН заявил белорусский политолог Юрий Шевцов.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ, упрощающий получение разрешения на временное и постоянное проживание для граждан Союзного государства. Отмечается, что проект предусматривает возможность оформления разрешения на временное или постоянное проживание на основании гражданства Белоруссии или РФ, а также уменьшает срок рассмотрения документов на постоянное проживание с трех до двух месяцев.
К тому же соглашение увеличивает количество белорусских документов, по которым можно въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на российской территории. Шевцов объяснил такие изменения демографическим кризисом и нехваткой рабочей силы в Белоруссии.
«Здесь (в Белоруссии – прим. НСН), как и в России, демографический кризис, поэтому не хватает рабочей силы. Но, в отличии от России, у нас нет таких резервуаров с высокой рождаемостью, каким в РФ, например, является Кавказ. Поэтому эта проблема встает регулярно, решения пока нет. Нехватка рабочей силы идет во многих секторах. Но еще есть такой феномен: в Белоруссии любят покупать квартиры люди с "хорошими" деньгами из России. Сами здесь живут, родителей перевозят — это достаточно заметное явление на рынке. Но главное — это все-таки нехватка рабочей силы», - объяснил он.
По его словам, это сделано не для того, чтобы желающие уехать из РФ не уезжали далеко, в другую страну, а из-за нехватки рабочей силы.
«Дело в том, что действительно не хватает рабочей силы. У нас (в Белоруссии – прим. НСН) очень низкий процент безработицы, наверное, как никогда в истории, и силы реально не хватает. А наиболее простым источником рабочей силы может выступать государство, с которым у Белоруссии решена масса юридических проблем. Я имею в виду Россию — поэтому здесь, видимо, это все легче решается в рамках общей философии построения единого рынка труда и всего остального», - отметил Шевцов.
При этом он считает, что не будет много россиян, желающих переехать в Белоруссию и получить белорусский паспорт.
«Не очень много. Потому что, во-первых, многие уже и так здесь осели, кто хотел. У нас же реально права граждан двух стран практически приравнены. У нас не так уж и много (чего – прим. НСН) мешало гражданам России оседать в Белоруссии, и наоборот — белорусам в России. Основной источник экстра рабочей сил уже заполнен. Но будут и такие люди, которые по каким-то своим соображениям хотят… Но не думаю, что будет много», - заключил собеседник НСН.
Ранее ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что украинский президент Владимир Зеленский намеренно провоцирует Александра Лукашенко на резкий шаг и обостряет ситуацию, чтобы добиться втягивания российских войск в конфликт на границе, в том числе для ослабления группировки РФ на Донбассе, но Минск при необходимости ответит Киеву комплексами «Искандер-м», силами авиации и РСЗО «Смерч» или «Ураган».
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