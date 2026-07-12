В Белоруссии объяснили «приглашение» россиян Лукашенко демографическим кризисом и нехваткой рабочей силы

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ, упрощающий получение разрешения на временное и постоянное проживание для граждан Союзного государства. Отмечается, что проект предусматривает возможность оформления разрешения на временное или постоянное проживание на основании гражданства Белоруссии или РФ, а также уменьшает срок рассмотрения документов на постоянное проживание с трех до двух месяцев.

К тому же соглашение увеличивает количество белорусских документов, по которым можно въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на российской территории. Шевцов объяснил такие изменения демографическим кризисом и нехваткой рабочей силы в Белоруссии.