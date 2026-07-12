Фильм «Моана» с Дуэйном Джонсоном провалил старт в североамериканском прокате

В масштабах 3900 экранов страны прогнозируемые сборы за уик-энд составляют $45 млн - это значительно ниже целевых $60 млн и тем более далеки от первоначальных ожиданий в $75 млн. Ситуацию осложняет гигантский производственный бюджет картины в $250 млн.

Определенную надежду дают зрительские оценки - фильм получил рейтинг A- по шкале CinemaScore, однако путь к окупаемости будет непростым.

Оригинальный мультфильм «Моана» стартовал в 2016 году с $82 млн за пять дней Дня благодарения и в итоге собрал $643 млн по всему миру. А сиквел 2024 года - $225 млн за праздничный уик-энд и более $1 млрд общих сборов.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее «Зверополис 2» преодолел отметку в $1 миллиард всего за 17 дней.