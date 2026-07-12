50 деревьев упали в Москве из-за непогоды

Ливни и сильный ветер, обрушившиеся на столицу России в субботу, 11 июля, привели к падению 50 деревьев, 11 из которых повредили припаркованные автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы (ДПиООС).

Двое мужчин пострадали от удара молнии на московском стадионе

В ДПиООС отметили, что большинство упавших стволов пришлись на клен американский, который входит в список инвазивных растений, поскольку вытесняет местные породы и представляет угрозу для городской инфраструктуры. У этого клена рыхлая и хрупкая древесина, слишком объемная крона и поверхностная, неустойчивая корневая система, из-за чего ветки и стволы легко ломаются даже при обычном дожде с ветром. По статистике ведомства, три из четырех деревьев, падающих в Москве во время непогоды, относятся именно к этому виду.

«В Москве в течение 10 лет его будут заменять на другие виды», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В департаменте также призвали жителей Москвы соблюдать бдительность, а во время ливней и сильных порывов ветра не приближаться к деревьям и воздержаться от парковки автомобилей под ними.

Ранее двое мужчин пострадали от удара молнии на стадионе «Труд» на юге Москвы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/mchspetersburg
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