50 деревьев упали в Москве из-за непогоды

В ДПиООС отметили, что большинство упавших стволов пришлись на клен американский, который входит в список инвазивных растений, поскольку вытесняет местные породы и представляет угрозу для городской инфраструктуры. У этого клена рыхлая и хрупкая древесина, слишком объемная крона и поверхностная, неустойчивая корневая система, из-за чего ветки и стволы легко ломаются даже при обычном дожде с ветром. По статистике ведомства, три из четырех деревьев, падающих в Москве во время непогоды, относятся именно к этому виду.

«В Москве в течение 10 лет его будут заменять на другие виды», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В департаменте также призвали жителей Москвы соблюдать бдительность, а во время ливней и сильных порывов ветра не приближаться к деревьям и воздержаться от парковки автомобилей под ними.

Ранее двое мужчин пострадали от удара молнии на стадионе «Труд» на юге Москвы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».