Жители семи регионов России остались без света из-за непогоды
Мощный циклон, принесший ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду, стал причиной сбоев электроснабжения сразу в семи российских регионах. Об этом сообщает пресс-служба «Россетей».
По данным «Россетей», от стихии пострадали Ленинградская, Новгородская, Тверская, Калужская, Тульская, Свердловская и Тюменская области.
Ураганные порывы валили крупные деревья, срывали кровли с зданий и рекламные конструкции. Для устранения последствий непогоды энергетики работают в круглосуточном режиме. К ликвидации аварий привлечены более 200 ремонтных бригад, около 600 специалистов и 250 единиц спецтехники.
В «Россетях» отметили, что быстрее всего удалось справиться с авариями в Свердловской области - там электроснабжение уже полностью восстановлено. В Калужской, Тульской и Тюменской областях ремонтные работы подходят к завершению. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Тверской, Новгородской и Ленинградской областях, где коммунальщики продолжают устранять повреждения.
Ранее в департаменте природопользования Москвы рассказали, что из-за непогоды в столице упало 50 деревьев, 11 из них обрушились на автомобили. В свою очередь губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что 42,5 тысячи жителей региона остались без света из-за непогоды, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
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