СМИ: Россияне переходят на домашний кофе
Чашка кофе, сваренная на собственной кухне, обходится в 20 раз дешевле, чем в кофейне и россияне начали скупать кофемашины и зёрна. Об этом сообщает Тelegram-канал Baza.
По данным «Базы», в первом полугодии 2026 года продажи кофемашин в России выросли на 13%, а кофеварок - на 10%.
Одна из главных причин тренда - замедление роста цен на кофейные зерна после скачка цен в 2023–2024-м. Если в прошлом году кофе подорожал на 27% за год, то в этом - всего на 9%. При этом покупки всё активнее смещаются в онлайн. Там продажи выросли на 9%, а кофейных зёрен - сразу на 17%. А вот офлайн-кофейни продолжают закрываться - число точек, продающих кофе, за год сократилось на 15%.
Ранее глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил НСН, что к концу 2026 года средняя стоимость чашки может вырасти до 500–600 рублей.
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