СМИ: Россияне переходят на домашний кофе

По данным «Базы», в первом полугодии 2026 года продажи кофемашин в России выросли на 13%, а кофеварок - на 10%.

Одна из главных причин тренда - замедление роста цен на кофейные зерна после скачка цен в 2023–2024-м. Если в прошлом году кофе подорожал на 27% за год, то в этом - всего на 9%. При этом покупки всё активнее смещаются в онлайн. Там продажи выросли на 9%, а кофейных зёрен - сразу на 17%. А вот офлайн-кофейни продолжают закрываться - число точек, продающих кофе, за год сократилось на 15%.

Ранее глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил НСН, что к концу 2026 года средняя стоимость чашки может вырасти до 500–600 рублей.