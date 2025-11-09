Супертайфун «Фунг-Вонг» обрушился на Филиппины

Ранее метеослужба предупреждала о надвигающемся ударе стихии. При его приближении, как уточняет ABС News, эвакуировались более 1 млн человек. Тем не менее, Франс Пресс сообщает, что уже известно о как минимум двух жертвах непогоды.

Согласно прогнозам, порывы ветра могут достигать 185 км/ч. Метеобюро также предупредило о полосе дождя и ветра шириной 1800 км, которая может затронуть две трети архипелага. Тайфун движется со стороны Тихого океана в условиях, когда страна ещё не оправилась от последствий предыдущего урагана — «Калмаэги», обрушившегося на центральные регионы Филиппин ранее на этой неделе.

По последним данным, жертвами «Калмаэги» стали 188 человек, 135 числятся пропавшими без вести, а 96 получили ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».