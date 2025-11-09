Супертайфун «Фунг-Вонг» обрушился на Филиппины
Северо-восточную часть Филиппин накрыл мощный супертайфун «Фунг-Вонг» (местное название — «Уван»). По данным филиппинского метеорологического бюро PAGASA, его центр прошёл над муниципалитетом Диналунган в провинции Аврора.
Ранее метеослужба предупреждала о надвигающемся ударе стихии. При его приближении, как уточняет ABС News, эвакуировались более 1 млн человек. Тем не менее, Франс Пресс сообщает, что уже известно о как минимум двух жертвах непогоды.
Согласно прогнозам, порывы ветра могут достигать 185 км/ч. Метеобюро также предупредило о полосе дождя и ветра шириной 1800 км, которая может затронуть две трети архипелага. Тайфун движется со стороны Тихого океана в условиях, когда страна ещё не оправилась от последствий предыдущего урагана — «Калмаэги», обрушившегося на центральные регионы Филиппин ранее на этой неделе.
По последним данным, жертвами «Калмаэги» стали 188 человек, 135 числятся пропавшими без вести, а 96 получили ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Супертайфун «Фунг-Вонг» обрушился на Филиппины
- В Новой Зеландии загорелся национальный парк, где снимали «Властелин колец»
- СМИ: Спрос на снотворное в России вырос за год на 60%
- Минобороны: ПВО за 4 часа сбило 10 украинских БПЛА над двумя регионами РФ
- Сразу 14 россиян выиграли по миллиону рублей в лотерею
- Шесть человек погибли, около 750 пострадали в результате удара торнадо в Бразилии
- Патриарх Кирилл призвал создать группы поддержки родственников зависимых
- Шатдаун в США остановил поставки оружия Украине и союзникам НАТО на $5 млрд
- В индустрии объяснили, что воруют пираты в Белоруссии
- СМИ: Натуральные шубы снова возвращаются в моду
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru