Двое мужчин пострадали от удара молнии на московском стадионе

Инцидент случился во время футбольного матча: пострадавшие находились неподалёку от трибуны, когда в них попала молния. В результате мужчины лишились сознания — сейчас их осматривают медицинские специалисты.



Перед этим на столицу обрушилась сильная непогода: прошёл обильный ливень с крупным градом. При этом, несмотря на стихийное явление, немало москвичей по‑прежнему проводят время на улице — причиной остаётся сохраняющаяся жара.



Синоптики предупреждают: неблагоприятные погодные условия могут сохраняться в Московском регионе до вечера воскресенья, 12 июля, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

