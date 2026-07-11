Двое мужчин пострадали от удара молнии на московском стадионе
На стадионе «Труд» на юге Москвы двое мужчин получили травмы из‑за удара молнии, сообщил Telegram‑канал «112».
Инцидент случился во время футбольного матча: пострадавшие находились неподалёку от трибуны, когда в них попала молния. В результате мужчины лишились сознания — сейчас их осматривают медицинские специалисты.
Перед этим на столицу обрушилась сильная непогода: прошёл обильный ливень с крупным градом. При этом, несмотря на стихийное явление, немало москвичей по‑прежнему проводят время на улице — причиной остаётся сохраняющаяся жара.
Синоптики предупреждают: неблагоприятные погодные условия могут сохраняться в Московском регионе до вечера воскресенья, 12 июля, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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