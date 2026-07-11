Двое мужчин пострадали от удара молнии на московском стадионе

На стадионе «Труд» на юге Москвы двое мужчин получили травмы из‑за удара молнии, сообщил Telegram‑канал «112».

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Инцидент случился во время футбольного матча: пострадавшие находились неподалёку от трибуны, когда в них попала молния. В результате мужчины лишились сознания — сейчас их осматривают медицинские специалисты.

Перед этим на столицу обрушилась сильная непогода: прошёл обильный ливень с крупным градом. При этом, несмотря на стихийное явление, немало москвичей по‑прежнему проводят время на улице — причиной остаётся сохраняющаяся жара.

Синоптики предупреждают: неблагоприятные погодные условия могут сохраняться в Московском регионе до вечера воскресенья, 12 июля, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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