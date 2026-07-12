АТОР: В затронутой тайфуном провинции КНР нет организованных туристов из РФ

В китайской провинции Фуцзянь, оказавшейся в под ударом тайфуна «Бави», в настоящее время не находится ни одной организованной группы туристов из РФ. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ассоциацию туроператоров России (АТОР).

«Бави» накрыл Азию: В Китае из-за тайфуна застряли сотни российских туристов

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) в свою очередь отметили, что отечественные туроператоры пока не фиксируют массовых обращений от путешественников в связи с тайфуном.

Накануне Государственный метеорологический центр Китая ввел наивысший уровень погодной угрозы для ряда регионов КНР из-за надвигающегося тайфуна. По прогнозам синоптиков, выход «Бави» на побережье ожидается в воскресенье утром, однако сильные ливни уже начались во многих частях страны. Наибольший удар стихии придется по острову Тайвань, а также восточным провинциям Чжэцзян и Фуцзянь, Цзянси и Аньхой. Кроме того, влияние непогоды затронет отдельные районы Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй.

Ранее сотни российских туристов застряли в Китае из-за приближающегося супертайфуна «Бави», передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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