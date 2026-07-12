АТОР: В затронутой тайфуном провинции КНР нет организованных туристов из РФ

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) в свою очередь отметили, что отечественные туроператоры пока не фиксируют массовых обращений от путешественников в связи с тайфуном.

Накануне Государственный метеорологический центр Китая ввел наивысший уровень погодной угрозы для ряда регионов КНР из-за надвигающегося тайфуна. По прогнозам синоптиков, выход «Бави» на побережье ожидается в воскресенье утром, однако сильные ливни уже начались во многих частях страны. Наибольший удар стихии придется по острову Тайвань, а также восточным провинциям Чжэцзян и Фуцзянь, Цзянси и Аньхой. Кроме того, влияние непогоды затронет отдельные районы Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй.

Ранее сотни российских туристов застряли в Китае из-за приближающегося супертайфуна «Бави», передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».