Зеленский анонсировал отставку премьер-министра страны Юлии Свириденко

«Я благодарен Юлии за четкую, стабильную и эффективную работу на посту премьер-министра ... и предложил ей возглавить новое важное направление в отношениях с ключевым партнером», - написал он.

По словам Зеленского, обновление состава кабинета министров необходимо для реализации обновленной политической стратегии государства. Кроме того, украинский лидер анонсировал кадровые перестановки в руководстве правоохранительных структур.

Зеленский выдвинул Свириденко на пост главы правительства 14 июля 2025 года, а уже 17 июля Верховная рада утвердила ее кандидатуру, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».