Зеленский анонсировал отставку премьер-министра страны Юлии Свириденко

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал отставку премьер-министра страны Юлии Свириденко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Я благодарен Юлии за четкую, стабильную и эффективную работу на посту премьер-министра ... и предложил ей возглавить новое важное направление в отношениях с ключевым партнером», - написал он.

По словам Зеленского, обновление состава кабинета министров необходимо для реализации обновленной политической стратегии государства. Кроме того, украинский лидер анонсировал кадровые перестановки в руководстве правоохранительных структур.

Зеленский выдвинул Свириденко на пост главы правительства 14 июля 2025 года, а уже 17 июля Верховная рада утвердила ее кандидатуру, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Vadym Sarakhan / AP
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