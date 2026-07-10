Град и ливень: Калининградский шторм перепугал москвичей
В предстоящие выходные в Москве может выпасть половина месячной нормы осадков, предупредила НСН Татьяна Позднякова.
Под влиянием циклона выходные в Москве будут дождливыми, возможна гроза, усиление ветра и даже град, однако после 14 июля погода в столице может улучшиться, рассказала в беседе с НСН главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее «Роскосмос» опубликовал фотографию циклон, который движется из Калининградской области на Москву. Накануне он повалил деревья и повредил крыши домов в Калининградской области. Однако Позднякова уточнила, что жители столицы могут не опасаться шторм.
«Калининградский шторм до нас не дойдет. Холодный фронт, который пересекал регион, поднял волну, вызвал усиление ветра, но это особенность приморской погоды. Циклон, который определяет погоду на большей части европейской территории России, практически не движется. Его атмосферный фронт делит московскую область на две части – одна находится под влиянием этого атмосферного фронта, а на юге погода более комфортная. Сегодня в Москве будет жарко – в пределах 25-26 градусов тепла. В западных районах будет дождь, местами сильный. Во второй половине дня, когда температура достигнет отметки 22-23 градуса тепла, будет развиваться облачность. Местами дожди будут сопровождаться грозами, не исключен мелкий град. Ветер при грозе тоже усилится до 12-17 метров в секунду. Это типичное летнее явление для Московской области», - сказала она.
По словам собеседницы НСН, предстоящие выходные будут в Москве дождливыми и холодными. Однако сохраняется надежда на улучшение погоды в столицы во второй половине июля.
«Прогноз для выходных дней не утешительный – сохранится влияние атмосферного фронта. Он будет мигрировать с запада на восток, потом вновь с востока на запад. Местами в субботу и воскресенье могут быть сильные дожди. Наиболее прохладная погода ожидается в воскресенье, 12 июля. Температура воздуха в Москве будет не более 20 градусов, ветер сменится на северо-восточный. За предстоящие выходные может выпасть значительное количество осадков – за пятницу, субботу и воскресенье около 40 миллиметров. Это почти половина месячной нормы. Однако такая ситуация в июля в столичном регионе случается. Тем, кто планировал поездку загород, стоит учитывать, что погода будет не слишком комфортной для отдыха на природе. Только к 14 июля влияние циклона на столичный регион прекратится. Погоду будет определять уже гребень антициклона. Надежда на улучшение погоды будет только во второй половине июля», - отметила она.
Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов сообщил НСН, что при нынешних темпах изменения климата погода в Москве может стать такой же как сейчас в Сочи или Ростове, однако, при других условиях, европейской части России грозит резкое похолодание.
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