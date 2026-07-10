По словам собеседницы НСН, предстоящие выходные будут в Москве дождливыми и холодными. Однако сохраняется надежда на улучшение погоды в столицы во второй половине июля.

«Прогноз для выходных дней не утешительный – сохранится влияние атмосферного фронта. Он будет мигрировать с запада на восток, потом вновь с востока на запад. Местами в субботу и воскресенье могут быть сильные дожди. Наиболее прохладная погода ожидается в воскресенье, 12 июля. Температура воздуха в Москве будет не более 20 градусов, ветер сменится на северо-восточный. За предстоящие выходные может выпасть значительное количество осадков – за пятницу, субботу и воскресенье около 40 миллиметров. Это почти половина месячной нормы. Однако такая ситуация в июля в столичном регионе случается. Тем, кто планировал поездку загород, стоит учитывать, что погода будет не слишком комфортной для отдыха на природе. Только к 14 июля влияние циклона на столичный регион прекратится. Погоду будет определять уже гребень антициклона. Надежда на улучшение погоды будет только во второй половине июля», - отметила она.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов сообщил НСН, что при нынешних темпах изменения климата погода в Москве может стать такой же как сейчас в Сочи или Ростове, однако, при других условиях, европейской части России грозит резкое похолодание.

