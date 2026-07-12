Мегациклон «Гайдар» обрушился на Москву

Мегациклон «Гайдар» добрался до Москвы — столица тонет, машины «плывут», жители спасаются от грома, града и ливня, сообщает Telegram-канал Mash.

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За вечер 11 июля выпало до 80% месячной нормы осадков. Жителей и гостей города просят запасаться дождевиками и зонтами.

В Подмосковье был зафиксирован град и ливни, в Москве пока спокойнее. Специалисты советуют до вечера воскресенья оставаться дома.

Двое мужчин пострадали от удара молнии на московском стадионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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