Мегациклон «Гайдар» обрушился на Москву

За вечер 11 июля выпало до 80% месячной нормы осадков. Жителей и гостей города просят запасаться дождевиками и зонтами.

В Подмосковье был зафиксирован град и ливни, в Москве пока спокойнее. Специалисты советуют до вечера воскресенья оставаться дома.

Двое мужчин пострадали от удара молнии на московском стадионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

