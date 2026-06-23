Россиян предупредили о более частых случаях смерчей в стране
Смерчи для средней полосы России являются практически ежегодным природным явлением. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Он отметил, в каком конкретно районе стоит ожидать смерч предсказать практически невозможно, так как они не поддаются современным способам прогнозирования.
«Можно указывать именно на потенциальную возможность, на вероятность... на основании некоторых коэффициентов. Это чрезвычайное происшествие», - указал эксперт.
Шувалов добавил, что по мере изменения климата частота прохождения смерчей может вырасти.
Ранее мощный смерч прошел по Свердловской области, оставив без электричества более четырёх тысяч частных домов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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