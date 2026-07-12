Собянин: До 36 выросло число сбитых БПЛА ВСУ, летевших на Москву
12 июля 202614:34
Александр Грин
Средства ПВО уничтожили еще семь беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем «Максе».
Собянин отметил, что на месте падения обломков дронов работают экстренные службы.
В общей сложности с начала суток средства ПВО сбили 36 БПЛА ВСУ, летевших на Москву.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 12 июля силы ПВО сбили 349 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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