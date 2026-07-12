Собянин: До 36 выросло число сбитых БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Средства ПВО уничтожили еще семь беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем «Максе».

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Собянин отметил, что на месте падения обломков дронов работают экстренные службы.

В общей сложности с начала суток средства ПВО сбили 36 БПЛА ВСУ, летевших на Москву.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 12 июля силы ПВО сбили 349 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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