«Антиваксеры» и ревакцинация. ВОЗ дала рекомендации людям с низким иммунитетом
Представитель Всемирной организации здравоохранения посоветовала людям со слабым иммунным ответом повторно привиться через полгода.
Людям со слабым иммунным ответом лучше повторно вакцинироваться от коронавируса через полгода. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
По ее словам, эпидемию удастся победить только путем достижения достаточного уровня коллективного иммунитета.
С ней согласен врач и телеведущий Александр Мясников. Он убежден, что третья доза препарата особенно нужна людям в возрасте старше 60 лет, страдающим от хронических заболеваний.
А директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, один из разработчиков вакцины «Спутник V» заявил, что нареканий на побочные эффекты вакцины нет даже у пациентов, которые не один раз прошли ревакцинацию.
В свою очередь, в центре имени Чумакова опровергли влияние вакцинации на уже существующие антитела к коронавирусу.
Так, руководитель направления по работе с регуляторными органами и продажам центра имени М. П. Чумакова Екатерина Кордубан в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснила, что ни одно клиническое испытание не показало, что прививка от коронавируса может уничтожить реально существующие антитела к вирусу.
«Мы ссылаемся на данные наших клинических исследований, в которых принимали участие как нативные добровольцы, так и добровольцы, имеющие антитела. После прививки у добровольцев с антителами они либо росли, либо стабилизировались и переставали падать, как это произошло бы без вакцинации», - отметила Кордубан.
При этом в Минздраве рекомендуют использовать для ревакцинации однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», из-за нехватки которой в ряд регионов были организованы дополнительные поставки.
В ведомстве объяснили, что в регионах увеличилось число желающих вакцинироваться, в том числе и «Спутником Лайт», необходимым для повторной вакцинации.
И пока вирусологи спорят об оптимальном сроке для ревакцинации, власти бьют тревогу из-за низких темпов первичной вакцинации. Кампания по вакцинации станет успешнее, если властям удастся наладить полноценный диалог с гражданами, заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Надо публиковать больше информации о вакцинах, об их разработках – как, что, откуда, куда, не затрагивая патентную тайну, конечно. Законы о применении и этапах внедрения, результаты их проверки, отчеты о клинических исследованиях - должны быть опубликованы как можно шире, люди поймут, у нас образованный народ», - объяснил он.
В свою очередь, теледоктор Александр Мясников рассказал «Радиоточке НСН», что новая информационная кампания по продвижению вакцинации от коронавируса должна, в первую очередь, оградить россиян от агрессивной и вредной агитации антиваксеров.
«Очень сложно беседовать с людьми, которые не приводят никаких доказательств, они не понимают, что такое иммунитет. Они просто манипулируют потоком слов, не привязанных ни к каким данным. С этими людьми нельзя дискутировать, потому что ни врач, ни правительство не может говорить таким же образом», - посетовал он.
Ранее представители бизнеса предложили сделать вакцинацию от коронавирусной инфекции фактически обязательной для всех и при этом бесплатной даже в частных клиниках. С такой идеей к вице-премьеру Дмитрию Григоренко в совместном письме обратились Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний-интернет торговли (АКИТ).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+40 402 / сут.
Умерли
240 тыс.+1 155 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+23 187 / сут.
- Милонов предложил бесплатно раздавать россиянам экспресс-тесты на COVID-19
- СМИ: Зарплаты в России планируют увеличить на 6%
- За нарушение тишины днем могут начать штрафовать
- СМИ: Рэпера Yung Trappa обвинили в изнасиловании
- АТОР: Иностранные туристы массово аннулируют туры в Россию
- В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве полковника Новосельцева
- Институт Пушкина признал «спутник» словом года
- В России более четверти населения привились от гриппа
- Американский сенатор назвал президентство Байдена катастрофой для США
- Экологи рассказали о причинах тумана в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru