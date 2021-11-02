«Антиваксеры» и ревакцинация. ВОЗ дала рекомендации людям с низким иммунитетом

Людям со слабым иммунным ответом лучше повторно вакцинироваться от коронавируса через полгода. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, эпидемию удастся победить только путем достижения достаточного уровня коллективного иммунитета.

С ней согласен врач и телеведущий Александр Мясников. Он убежден, что третья доза препарата особенно нужна людям в возрасте старше 60 лет, страдающим от хронических заболеваний.

А директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, один из разработчиков вакцины «Спутник V» заявил, что нареканий на побочные эффекты вакцины нет даже у пациентов, которые не один раз прошли ревакцинацию.



В свою очередь, в центре имени Чумакова опровергли влияние вакцинации на уже существующие антитела к коронавирусу.

Так, руководитель направления по работе с регуляторными органами и продажам центра имени М. П. Чумакова Екатерина Кордубан в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснила, что ни одно клиническое испытание не показало, что прививка от коронавируса может уничтожить реально существующие антитела к вирусу.