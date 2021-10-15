Иммунолог сравнил российские вакцины от COVID-19 и дал совет вакцинирующимся

Все российские вакцины, кроме «Спутник V», почти не изучены научным сообществом, а результаты их исследований не опубликованы в крупных журналах, напомнил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что все пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V» завершились. В институте подали документы на постоянную регистрацию препарата.