Иммунолог сравнил российские вакцины от COVID-19 и дал совет вакцинирующимся
Николай Крючков оценил все доступные в России вакцины от коронавируса по исследованности, качеству иммунитета и скорости производства.
Все российские вакцины, кроме «Спутник V», почти не изучены научным сообществом, а результаты их исследований не опубликованы в крупных журналах, напомнил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что все пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V» завершились. В институте подали документы на постоянную регистрацию препарата.
«Каждая вакцина имеет свои преимущества. На сегодняшний день в России формально зарегистрировано пять вакцин. Это «Спутник V» и «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак». Также на поздних стадиях предрегистрационных исследований находится еще несколько вакцин. Понятно, что по совокупности факторов «Спутник V» выделяется. Она наиболее исследована, наиболее иммуногенна, по ней есть наиболее полное число публикаций, в том числе в журнале «Lancet» – в отличие от других вакцин. При этом платформа, на которой создавался «Спутник V», относительна новая для массового применения, в отличие, например, от платформы для «КовиВак». Но по «КовиВак» нет публикаций, а у «ЭпиВакКороны» только несколько статей в российской научной периодике. Это большой минус. По «ЭпиВакКорона-Н» также никаких публикаций нет, и он сделан на замену «ЭпиВакКороне» с целью упростить производство. По «КовиВак» модификаций никаких не появилось, это еще находится в работе», - пояснил Крючков.
По словам врача, «Спутник V» выигрывает у своих конкурентов и по степени защиты от COVID-19, хотя несколько уступает им в безопасности.
«В сравнении со «Спутником V» все эти препараты значительно менее иммуногенны. Что касается параметра безопасности, то вакцины такого типа, как «Ковивак» – например, китайские Sinopharm и Sinovac – считаются несколько более безопасными, чем такие, как «Спутник V» или британская AstraZeneca. Но не сказать, чтобы между ними пропасть. Просто меньше проявлений реактогенности: температура, сильная слабость на раннем сроке после инъекции. Соответственно, «КовиВак» этого почти не дает. С точки зрения формальной безопасности, это и аргентинские исследования показали, на инактивированных вакцинах чуть меньше серьезных нежелательных явлений. Но надо понимать, что вакцины такого типа, как «КовиВак» – это самые слабые из зарегистрированных в мире вакцин. Поэтому, если человек хочет гарантированно себя защитить, для первой вакцинации, если он не болел, однозначно [нужен] «Спутник V». Другие вакцины используются для ревакцинации, но данных об их эффективности мало, практически ничего неизвестно. Скорее всего, их иммуногенность значительно ниже, чем у «Спутника V», а у «ЭпиВакКороны» и по качеству иммунитета возникают вопросы», - рассказал иммунолог.
Крючков раскритиковал существующие на российском рынке препараты за слабую масштабируемость их производства.
«Все российские вакцины примерно одинаково сложны в производстве. Несмотря на то, что объемы уже сильно увеличились, они все еще не фантастические. Экстренно выпустить десятки миллионов доз мы не можем. У «КовиВак» сейчас фактически приостановлено производство на какое-то время для переоборудования, но после запуска количество там всё равно будет маленькое. Производители «ЭпиВакКороны» ни на что особо не претендуют, там миллионов семь [доз] в год, может, будет. С точки зрения объемов рассчитывать на то, что они вытеснят «Спутник V», не приходится. Есть новые вакцины, которые легче масштабируются, но время пройдет, пока их зарегистрируют. А существующие вакцины, к сожалению, плохо масштабируемы и сложны в производстве. Однозначный приоритет в этом параметре я никому бы не отдал», - резюмировал ученый.
Ранее молекулярный биолог, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что коронавирус не меняет и не может менять геном человека.
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