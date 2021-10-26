Центр Чумакова: антитела к COVID-19 не разрушатся от «ранней» прививки

В центре имени Чумакова опровергли влияние вакцинации на уже существующие антитела к коронавирусу.

Ни одно клиническое испытание не показало, что прививка от коронавируса может уничтожить реально существующие антитела к вирусу, рассказала руководитель направления по работе с регуляторными органами и продажам центра имени М. П. Чумакова Екатерина Кордубан в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова заявила, что вакцинация от COVID-19 при уже имеющемся высоком титре антител может ударить по компонентам вакцины и полностью уничтожить их активность.

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«Мне неизвестно, на что ссылается Баранова и откуда у нее данные. Мы ссылаемся на данные наших клинических исследований, в которых принимали участие как нативные добровольцы, так и добровольцы, имеющие антитела. После прививки у добровольцев с антителами они либо росли, либо стабилизировались и переставали падать, как это произошло бы без вакцинации», - отметила Кордубан.

Специалист напомнила, что о необязательности проверки титра антител говорится и в официальных инструкциях.

«Ревакцинацию нужно проходить не ранее чем через полгода, уровень антител проверять необходимости нет, это никак не влияет. В соответствии с рекомендациями Минздрава ничего проверять не надо, просто человек через год вправе провести ревакцинацию. Через год он обязан ее провести. После «КовиВака» ревакцинироваться можно любой вакциной, и одно из преимуществ инактивированных вакцин, к которым относится «КовиВак» – это то, что они подходят для ревакцинации», - напомнила она.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александра Гинцбург заявил, что ревакцинация раньше чем через полгода не принесет вреда и не даст дополнительной пользы при высоком уровне антител.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:ПандемияВакцинаВакцинация
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