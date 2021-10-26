Центр Чумакова: антитела к COVID-19 не разрушатся от «ранней» прививки

Ни одно клиническое испытание не показало, что прививка от коронавируса может уничтожить реально существующие антитела к вирусу, рассказала руководитель направления по работе с регуляторными органами и продажам центра имени М. П. Чумакова Екатерина Кордубан в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова заявила, что вакцинация от COVID-19 при уже имеющемся высоком титре антител может ударить по компонентам вакцины и полностью уничтожить их активность.