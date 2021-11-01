Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у трижды привитых от COVID-19
Нареканий на побочные эффекты вакцины от коронавируса «Спутник V» нет даже у ревакцинированных, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Нежелательных эффектов не наблюдалось и у тех пациентов, которые не один раз прошли ревакцинацию, отмечает телеканал «360».
«Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет [у тех, кто привился «Спутником V» третий раз]», — приводит слова Гинцбурга РИА Новости.
Ранее в Минздраве рекомендовали использовать однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» только для ревакцинации, а для первой прививки — другие зарегистрированные в России препараты, напоминают Известия.
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