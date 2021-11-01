Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у трижды привитых от COVID-19

Нежелательных эффектов не наблюдалось и у тех пациентов, которые не один раз прошли ревакцинацию, отмечает телеканал «360».

«Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет [у тех, кто привился «Спутником V» третий раз]», — приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

Ранее в Минздраве рекомендовали использовать однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» только для ревакцинации, а для первой прививки — другие зарегистрированные в России препараты, напоминают Известия.



