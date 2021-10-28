«Аллергия на артистов»: Иммунолог назвал главные ошибки кампании по вакцинации

Кампания по вакцинации станет успешнее, если властям удастся наладить полноценный диалог с гражданами, заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее в Кремле признали неэффективной кампанию по пропаганде вакцинации от коронавируса и планируют ее перезапуск. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

«Мы столько времени говорим об этом, мы все внесли вклад в появление вот этой кремлевской информации, это радостно. Во-первых, надо убрать или уменьшить в рекламе вакцинации количество медийных лиц, артистов, спортсменов, потому что это вызывает раздражение у людей, авторитет их весьма сомнителен в вакцинации. То, что они от ковида умирают, об этом надо сообщать, потому что смерть таких людей, как Меньшов, Стефанович или Лановой, просто вызывает чувство сильного раздражения к антивакцинщикам. Но их нельзя, конечно, слишком часть упоминать, это болезненно для родственников», - отметил Жемчугов.

По его словам, вакцину не нужно рекламировать, о ней нужно рассказывать, объяснять людям, как это работает, какие последствия бывают, и разбираться в каждой ситуации, если возникают какие-то сложности.