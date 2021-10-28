«Аллергия на артистов»: Иммунолог назвал главные ошибки кампании по вакцинации
Владислав Жемчугов поддержал перезапуск кампании по пропаганде вакцинации и посоветовал властям быть более «открытыми» с гражданами.
Кампания по вакцинации станет успешнее, если властям удастся наладить полноценный диалог с гражданами, заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее в Кремле признали неэффективной кампанию по пропаганде вакцинации от коронавируса и планируют ее перезапуск. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
«Мы столько времени говорим об этом, мы все внесли вклад в появление вот этой кремлевской информации, это радостно. Во-первых, надо убрать или уменьшить в рекламе вакцинации количество медийных лиц, артистов, спортсменов, потому что это вызывает раздражение у людей, авторитет их весьма сомнителен в вакцинации. То, что они от ковида умирают, об этом надо сообщать, потому что смерть таких людей, как Меньшов, Стефанович или Лановой, просто вызывает чувство сильного раздражения к антивакцинщикам. Но их нельзя, конечно, слишком часть упоминать, это болезненно для родственников», - отметил Жемчугов.
По его словам, вакцину не нужно рекламировать, о ней нужно рассказывать, объяснять людям, как это работает, какие последствия бывают, и разбираться в каждой ситуации, если возникают какие-то сложности.
«Надо публиковать больше информации о вакцинах, об их разработках – как, что, откуда, куда, не затрагивая патентную тайну, конечно. Законы о применении и этапах внедрения, результаты их проверки, отчеты о клинических исследованиях - должны быть опубликованы как можно шире, люди поймут, у нас образованный народ. Иначе вакуум заполняется вредоносной чушью. Необходимо распространять больше информации о реальном действии препаратов. А еще опубликовать «кнопку» во всех социальных сетях, в Instagram, для того, чтобы люди могли сообщить о каких-то неприятностях от применения вакцин, проблемах с вакцинацией. Нужно, чтобы все случаи побочных эффектов – по заявлениям – были расследованы, и результаты расследований должны быть опять же опубликованы. Многие просто не знают, куда обратиться», - рассказал врач.
Жемчугов также подчеркнул, что необходимо бороться с ложной информацией, которая дискредитирует вакцину, делать это официально, публикуя все данные расследований.
«Плюс к этому расследовать надо сообщения о том, что где-то кто-то будто бы умер от вакцин, публиковать результаты расследований обязательно, и, если это ложная информация – наказать автора, закон такой есть об ответственности за публикацию ложной информации, а тут она еще и наносит вред здоровью и имиджу вакцины и производителей. И еще больше информации по регионам нужно – часто мы не знаем, что происходит, где и как. В основном есть Москва, а все остальное часто теряется за горизонтом», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, кто тяжело болеет COVID-19 даже после прививки, и объяснил, как определить невакцинированного человека с купленным сертификатом.
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