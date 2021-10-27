«Загонять насильно»? Бизнес попросил о всеобщей обязательной вакцинации от COVID-19
Президент России пока выступает против обязаловки, а эксперты объясняют НСН, почему добровольная вакцинация буксует.
Представители бизнеса предложили сделать вакцинацию от коронавирусной инфекции фактически обязательной для всех и при этом бесплатной даже в частных клиниках. С такой идеей к вице-премьеру Дмитрию Григоренко в совместном письме обратились Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний-интернет торговли (АКИТ). Также они призвали отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни. Авторы письма подчеркивают, что период с октября по декабрь — это высокий сезон в торговле. В это время некоторые компании зарабатывают до 50% годовой выручки. И закрытие магазинов негативно повлияет как на предприятия, так и на экономику страны.
Между тем, свою позицию по поводу обязательной вакцинации в очередной раз ранее озвучил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что она возможна, только если её внесли в национальный календарь. В отношении прививки от коронавируса этого сделано не было, поэтому обязательной ее назвать нельзя. Об этом Путин заявил, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, в каких случаях новую прививку добавляют в этот календарь.
«Новую вакцину добавляют в национальный календарь прививок по итогам достаточно длительных наблюдений, говорящих о том, что эта инфекция надолго, навсегда и она никуда не денется – как произошло со всеми предыдущими. Что она (прививка – прим. НСН) имеет большое значение для сохранения жизни и здоровья людей. И экономический хороший эффект, как в случае прививок от гриппа, есть. А вот что касается коронавирусной инфекции, то об этом ещё рано говорить, потому что неизвестно, что произойдёт с вирусом дальше. Есть вероятность, что он останется с нами надолго, а, может, и навсегда. Но предыдущие два коронавируса – атипичная пневмония и ближневосточный респираторный синдром – исчезли. Я думаю, что в течение ближайшего года-двух решится, стоит ли её (прививку от коронавируса – прим. НСН) вносить в национальный календарь», - отметил иммунолог.
При этом, эксперт подчеркнул, что даже при внесении в национальный календарь она не станет обязательной для всех.
«Всё равно предполагается согласие на эту манипуляцию», - уточнил Жемчугов.
Между тем, телеведущий Владимир Познер заявил, что выступает за обязательную вакцинацию от COVID-19. При этом она не должна быть принудительной на законодательном уровне. Он предложил создать в России такие условия, при которых жить без прививки от коронавируса было бы тяжело. Познер отчасти согласился с позицией президента России Владимира Путина, который ранее заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию, поскольку она приведет к тому, что граждане начнут покупать «липовые» справки о якобы сделанных прививках от COVID-19.
«Какие-то люди, конечно, будут покупать, и какие-то будут, конечно, продавать, я имею в виду QR-коды, это так. Но таких будет все-таки гораздо меньше того количества, которые предпочтут вакцинироваться», — прокомментировал журналист предложение лидера государства отказаться от обязательной вакцинации.
За обязательную вакцинацию от коронавируса выступил и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич. Музыкант также выразил мнение, что невакцинированные пациенты должны лечиться от COVID-19 за свой счёт. Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle, подчеркнув, что заразившийся коронавирусом непривитый человек представляет опасность для других и рискует их жизнями. По словам Макаревича, он поддерживает жесткие меры в плане профилактики коронавируса.
Его коллега по цеху, лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что страх людей перед прививкой продиктован отсутствием знаний и мракобесием.
«Я уже привился, поэтому для меня это – пустые разговоры. Надо привиться и всё! Какие проблемы? Кто мешает? Это так же, как со знаниями. У нас большинство людей необразованных в стране. Потому что они сами не захотели взять эти знания. Их никто не скрывает. И вот мракобесие и приводит людей к страху перед вакциной, перед наукой, перед всем. А баранов, наверное, да, в стойло стоит загонять насильно. Что же сделаешь? Но волеизъявление народа, конечно, должно быть, люди должны сами решать свою судьбу. Но, когда это отрицательно воздействует на окружающих, приносит вред и страх заразиться, то, конечно, всё это дело пресекать», - заявил собеседник «Радиоточки НСН».
Лидер группы «Моральный кодекс» посетовал на то, что мы якобы переоцениваем качество интеллекта нашего народа.
К слову, на фоне сложной эпидситуации и введения регионами системы QR-кодов в России активизировались мошенники, которые торгуют поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил директор блока экспертных сервисов компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE Евгений Волошин. Он отметил, что злоумышленники предлагаю получить фейковый сертификат с внесением необходимых данных на портал госуслуг. Продавцы просят потенциальных покупателей выслать данные паспорта или водительского удостоверения, СНИЛС, страхового полиса, а также номер телефона, подключенного к «Госуслугам». Эксперт добавил, что стоимость поддельного документ – от 5 до 15 тысяч рублей.
При этом, как утверждал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, среди тяжело заболевших коронавирусом якобы после прививки - 80% тех, кто купил поддельный сертификат о вакцинации.
Напомним, за минувшие сутки в России зарегистрировали 1 106 смертей пациентов с коронавирусом. Это максимальный показатель с начала пандемии, отметили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Также там сообщили, что за сутки было выявлено 36 446 новых случаев заражения коронавирусом.
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