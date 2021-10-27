«Загонять насильно»? Бизнес попросил о всеобщей обязательной вакцинации от COVID-19

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, в каких случаях новую прививку добавляют в этот календарь.

«Новую вакцину добавляют в национальный календарь прививок по итогам достаточно длительных наблюдений, говорящих о том, что эта инфекция надолго, навсегда и она никуда не денется – как произошло со всеми предыдущими. Что она (прививка – прим. НСН) имеет большое значение для сохранения жизни и здоровья людей. И экономический хороший эффект, как в случае прививок от гриппа, есть. А вот что касается коронавирусной инфекции, то об этом ещё рано говорить, потому что неизвестно, что произойдёт с вирусом дальше. Есть вероятность, что он останется с нами надолго, а, может, и навсегда. Но предыдущие два коронавируса – атипичная пневмония и ближневосточный респираторный синдром – исчезли. Я думаю, что в течение ближайшего года-двух решится, стоит ли её (прививку от коронавируса – прим. НСН) вносить в национальный календарь», - отметил иммунолог.

При этом, эксперт подчеркнул, что даже при внесении в национальный календарь она не станет обязательной для всех.

«Всё равно предполагается согласие на эту манипуляцию», - уточнил Жемчугов.

Между тем, телеведущий Владимир Познер заявил, что выступает за обязательную вакцинацию от COVID-19. При этом она не должна быть принудительной на законодательном уровне. Он предложил создать в России такие условия, при которых жить без прививки от коронавируса было бы тяжело. Познер отчасти согласился с позицией президента России Владимира Путина, который ранее заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию, поскольку она приведет к тому, что граждане начнут покупать «липовые» справки о якобы сделанных прививках от COVID-19.

«Какие-то люди, конечно, будут покупать, и какие-то будут, конечно, продавать, я имею в виду QR-коды, это так. Но таких будет все-таки гораздо меньше того количества, которые предпочтут вакцинироваться», — прокомментировал журналист предложение лидера государства отказаться от обязательной вакцинации.