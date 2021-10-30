Вакцина против мутаций. Специалисты прогнозируют развитие COVID-19

Иммунологи, вирусологи и эпидемиологи в эфире НСН объяснили, как штаммы COVID-19 влияют на организм человека и вакцинацию.

Сделавшие прививку от коронавирусной инфекции могут заразиться штаммом «дельта», так как при этом варианте COVID-19 не успевают сработать клетки памяти. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

«"Дельта"-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител», — объяснил ученый.

Врач предупредил о развитии тяжелой формы коронавируса за 3-5 дней

Иммунолог Зоя Скорпилева заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что дельта-штамм COVID-19 - далеко не вершина эволюции коронавируса.

«Этот штамм точно не будет последней мутацией вируса. В условиях вакцинации населения он станет последним, если будет привито 80% населения в мире. А есть страны третьего мира, которые в принципе не вакцинировались, есть страны, которые отказались от вакцинации. Поэтому будем получать новые штаммы, может, с меньшей частотой, не в течение года будут происходить эти мутации, как происходило с SARS-CoV – был в 2002, потом в 2008, потом в 2014 году, это разные мутации коронавирусов. Так и здесь будет, мутация может быть через 10 лет, может – через 20 лет. Все зависит от того, какие мутации вируса происходят – глобальные или мелкие. Если какие-то незначительные, не имеет значения, вакцина будет действовать. Если глобальные мутации, тогда да, вакцины действовать не будут», - отметила она.

Пять случаев нового британского штамма COVID-19 выявили в России

Вирусолог Сергей Нетесов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сравнил с «дельта-штаммом» новый вариант коронавируса AY.4.2 и пришел к выводу, что он вряд ли заразнее первого.

«Этот вариант пока не отнесён ни в одну из групп, которые обозначила ВОЗ. В нем выявлено всего две действительно что-то значащих мутации по сравнению с вариантом "дельта". Кроме того, он хоть и обусловливает какой-то небольшой процент общей заболеваемости, но пока не прослеживается четкой тенденции к тому, чтобы процент увеличивался. Поэтому выявлять и изучать варианты, конечно, надо, но придавать им большое значение – по крайней мере, сейчас к этому варианту – совершенно ни к чему», - отметил он.

Врач сообщила о новых симптомах коронавируса

С учетом того, что в России началась волна ревакцинации на фоне мутаций коронавируса, глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» также рассказал, кто действительно может заразиться и тяжело переносить коронавирус после вакцинации «Спутником V».

«Те, кто какие-то иммуносупрессанты принимают от подагры или еще что-то. Там же в противопоказаниях написано, что цитостатики не надо принимать. Просто люди с подавленным, соответственно, с плохим (иммунным) ответом по возрастным параметрам, при этом они не являются ни онкологическими больными, никакими, просто в стрессовом состоянии человек находился. Выделяются гормоны, которые не стимулируют размножение клеток, а наоборот – подавляют. Физиологические состояния – сверхусталость, дефицит глюкозы. Много физиологических состояний, которые проходящие, непостоянные», - пояснил ученый.

Существующие вакцины от коронавирусной инфекции необходимо менять и дорабатывать, чтобы увеличить их эффективность против новых вариантов вируса. Об этом заявил врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Лентой.ру».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВакцинацияВакцинаАлександр ГинцбургКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры