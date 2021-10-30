Вакцина против мутаций. Специалисты прогнозируют развитие COVID-19

С учетом того, что в России началась волна ревакцинации на фоне мутаций коронавируса, глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» также рассказал, кто действительно может заразиться и тяжело переносить коронавирус после вакцинации «Спутником V».

«Те, кто какие-то иммуносупрессанты принимают от подагры или еще что-то. Там же в противопоказаниях написано, что цитостатики не надо принимать. Просто люди с подавленным, соответственно, с плохим (иммунным) ответом по возрастным параметрам, при этом они не являются ни онкологическими больными, никакими, просто в стрессовом состоянии человек находился. Выделяются гормоны, которые не стимулируют размножение клеток, а наоборот – подавляют. Физиологические состояния – сверхусталость, дефицит глюкозы. Много физиологических состояний, которые проходящие, непостоянные», - пояснил ученый.

Существующие вакцины от коронавирусной инфекции необходимо менять и дорабатывать, чтобы увеличить их эффективность против новых вариантов вируса. Об этом заявил врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Лентой.ру».

