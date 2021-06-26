Антитела, не важные для вакцинации

Делать прививку против коронавируса возможно при любом уровне антител. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в субботу, 26 июня.

Вуйнович полагает, что прививка не навредит человеку, если у него есть антитела к коронавирусу.