Антитела, не важные для вакцинации

Эксперты в эфире НСН обсудили необходимость вакцинации при высоком титре антител к коронавирусу.

Делать прививку против коронавируса возможно при любом уровне антител. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в субботу, 26 июня.

Вуйнович полагает, что прививка не навредит человеку, если у него есть антитела к коронавирусу.

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Бывший главный инфекционист столицы Николай Малышев разъяснил в эфире НСН, почему сейчас перед вакцинацией рекомендуют не делать ПЦР-тесты.

«Медицинские власти заявили, что не нужно делать ПЦР-тест перед вакцинацией и ревакцинацией. Мы раньше все делали прививки и знаем, что надо делать ревакцинацию, вне зависимости от того, какие там антитела. Например, при желтой лихорадке ревакцинация делается раз в 10 лет, время подходит и не смотрят, есть ли антитела. То же самое – чума и сибирская язва. Раз в год проводится ревакцинация, иначе можно столкнуться с этими инфекциями. Холера – раз в полгода», - пояснил собеседник НСН.

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Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с «Радиоточкой НСН» рекомендовал россиянам с антителами прививаться однокомпонентной вакциной.

«Очевидно, что чем больше мы привьем, тем больше людей сможет свободно передвигаться. А кто не привит, тот пусть маску надевает, дома сидит, локдаун обсуждает. Кто переболел, тому надо каждые три месяца проверяться. И привиться Лайтом», - добавил ученый.

Кстати, лаборатория «Инвитро» несколько дней назад заявила, что у неё закончились реагенты, необходимые для выполнения тестов на антитела к коронавируса, сообщает РИА Новости.

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Несмотря на вводимые ограничения для непривитых и стимулирование прививающихся, в Кремле недовольны темпами вакцинации россиян от коронавируса, признал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Прошло чуть больше десяти дней после заявления Пескова о том, что он не собирается проходить вакцинацию из-за высокого титра антител после болезни, как 25 июня официальный представитель Кремля рассказал о планах в ближайшую неделю вакцинироваться от коронавируса препаратом «Спутник Лайт».

Ранее политолог Марат Баширов заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что властям пора задуматься о корректировке федерального законодательства, поскольку введенные меры по вакцинации сотрудников спорны с точки зрения права.

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ФОТО: РИА Новости
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