Обязательная вакцинация стартовала в Брянской области

Для групп риска вводится обязательная вакцинация от коронавируса. Об этом позаботились власти Брянской области. Подробная информация размещена на официальном сайте администрации. Соответствующее постановление о проведении прививок подписала главный санитарный врач Брянской области Людмила Трапезникова.

Вакцинацию первым компонентом препарата необходимо провести в срок до 1 октября, а вторым компонентом — не позднее 15 ноября для граждан, которые работают на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей в некоторых сферах. С полным списков можно ознакомиться в опубликованном постановлении.

В Брянской области власти озабочены ростом заболеваемости коронавирусом. Общее число зараженных на 26 июня в регионе составляет более 43 тыс.

Ранее представители ВОЗ рекомендовали вакцинироваться от COVID-19 при любом уровне антител.



