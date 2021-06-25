Лаборатория «Инвитро» приостановила тестирование на антитела к коронавирусу
Лаборатория «Инвитро» заявила, что у неё закончились реагенты, необходимые для выполнения тестов на антитела к коронавируса, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что в настоящее время ожидается новая поставка химикатов, однако до тех пор выполнение тестов будет приостановлено.
«С большим сожалением сообщаем, что ставим на паузу продажи теста на количественные антитела на 7-10 дней», - резюмировали в лаборатории.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вводить в стране массовое бесплатное тестирование на коронавирус нет необходимости, сообщает Ura.ru. По его словам, такая возможность уже реализована в поликлиниках.
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