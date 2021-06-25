«Это сумасшествие!» В России не верят в быструю массовую вакцинацию

Он также призвал не пугаться новых штаммов и разъяснил, почему сейчас перед вакцинацией рекомендуют не делать ПЦР-тесты.

«А чего пугаться, ведь было заявлено, что вакцина "Спутник V" воздействует на все штаммы. И ВОЗ заявил, что все вакцины, находящиеся на рынке, являются средством профилактики всех существующих в настоящее время штаммов. Медицинские власти заявили, что не нужно делать ПЦР-тест перед вакцинацией и ревакцинацией. Мы раньше все делали прививки и знаем, что надо делать ревакцинацию, вне зависимости от того, какие там антитела. Например, при желтой лихорадке ревакцинация делается раз в 10 лет, время подходит и не смотрят, есть ли антитела. То же самое – чума и сибирская язва. Раз в год проводится ревакцинация, иначе можно столкнуться с этими инфекциями. Холера – раз в полгода», - пояснил собеседник НСН.

Ранее политолог Марат Баширов заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что властям пора задуматься о корректировке федерального законодательства, поскольку введенные меры по вакцинации сотрудников спорны с точки зрения права.