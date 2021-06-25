Вакцинация до выборов. Политолог предрек корректировки в законодательстве

«Власти, конечно, должны прислушаться. Потому что есть правовые лакуны относительно принудительной вакцинации, отстранения работников от исполнения своих обязанностей, которые закреплены в трудовом договоре. Это требует корректировки федерального законодательства. Именно на это обращают внимание в РСПП и Федерации профсоюзов. То есть, это не призыв к вакцинации, это попытка закрыть правовые пробелы. Потому что получается, что работодатель начинает выполнять функции, которые ему несвойственны, они не определены законом. Если работник, который каким-либо образом посчитает, что он лишился своих прав, обратится в суд, то работодатель проиграет. И у работодателя будут проблемы, потому что это будет его решение, а не решение властей. Власть скажет, что их решение было рекомендательным», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

Политолог подчеркнул, что в любом случае предстоящие сентябрьские выборы переноситься не будут и состоятся ровно в те три дня, которые обозначены законодательством.

Ранее Крымский сенатор Сергей Цеков заявил, что поддерживает решение властей Краснодарского края о приёме только вакцинированных туристов.

