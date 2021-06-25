Вакцинация до выборов. Политолог предрек корректировки в законодательстве
Марат Баширов уверен, что власти придется узаконить правовые вопросы касаемо вакцинации, которая уже стала обязательной для ряда граждан.
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) просят правительство принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения, кроме имеющих противопоказания и титр антител.
Властям придется решиться на такой шаг и лучше сделать это сейчас, пока граждане еще не задумываются о выборах в Госдуму, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» политолог Марат Баширов.
«Рано или поздно они на это решатся. Прямой связи с голосованием на выборах в Госдуму пока нет, потому что это в повестку выборов пока не вошло. Все-таки реально люди начинают задумываться о том, за кого голосовать, примерно в конце августа и ко второй половине сентября. Если к этому моменту власти и работодатели эту проблему не решат в рамках трехсторонней правительственной комиссии по социально-трудовым отношениям, в которую входят власти, работодатели и профсоюзы, тогда, конечно, будут проблемы», - отметил Баширов.
По его словам, введенные меры по вакцинации сотрудников спорны с точки зрения права и могут повлечь неприятные последствия для ряда отраслей, именно поэтому властям пора задуматься о корректировке федерального законодательства.
«Власти, конечно, должны прислушаться. Потому что есть правовые лакуны относительно принудительной вакцинации, отстранения работников от исполнения своих обязанностей, которые закреплены в трудовом договоре. Это требует корректировки федерального законодательства. Именно на это обращают внимание в РСПП и Федерации профсоюзов. То есть, это не призыв к вакцинации, это попытка закрыть правовые пробелы. Потому что получается, что работодатель начинает выполнять функции, которые ему несвойственны, они не определены законом. Если работник, который каким-либо образом посчитает, что он лишился своих прав, обратится в суд, то работодатель проиграет. И у работодателя будут проблемы, потому что это будет его решение, а не решение властей. Власть скажет, что их решение было рекомендательным», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Политолог подчеркнул, что в любом случае предстоящие сентябрьские выборы переноситься не будут и состоятся ровно в те три дня, которые обозначены законодательством.
Ранее Крымский сенатор Сергей Цеков заявил, что поддерживает решение властей Краснодарского края о приёме только вакцинированных туристов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+20 393 / сут.
Умерли
132 тыс.+601 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+14 024 / сут.
- В Великобритании признали, что инцидент с эсминцем мог привести к «необоснованной эскалации»
- Климатологи предупредили о возможных торнадо и смерчах в России
- Путин и эмир Катара обсудили подготовку к ЧМ-2022 по футболу
- Telegram запустил групповые видеозвонки и трансляцию экрана
- В АТОР рассказали о росте цен на отдых в Крыму и Турции
- «Эпическое фиаско»: Минобороны прокомментировало действия британского эсминца в Черном море
- Глава Евросовета подтвердил намерение ЕС продлить антироссийские санкции
- В Башкирии из-за нехватки вакцины перенесли на неделю введение ограничений
- В АТОР назвали количество россиян, отказавшихся от отдыха в Краснодарском крае
- Британский эсминец удрал из Крыма и возбудил Телеграм
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru