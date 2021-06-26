ВОЗ: Не стоит опасаться вакцинации от коронавируса при планировании беременности
26 июня 202111:47
Женщины могут проходить вакцинацию от COVID-19, планируя беременность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Всероссийской организации здравоохранения в России.
По словам представителя ВОЗ в РФ, у заразившихся коронавирусом женщин беременность проходит очень тяжело.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России разрешили прививать беременных вакциной «Спутник V», сообщает пресс-служба кабмина.
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26 июня 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru