ВОЗ: Не стоит опасаться вакцинации от коронавируса при планировании беременности

Женщины могут проходить вакцинацию от COVID-19, планируя беременность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Всероссийской организации здравоохранения в России.

По словам представителя ВОЗ в РФ, у заразившихся коронавирусом женщин беременность проходит очень тяжело.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России разрешили прививать беременных вакциной «Спутник V», сообщает пресс-служба кабмина.

