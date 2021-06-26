ВОЗ: Не стоит опасаться вакцинации от коронавируса при планировании беременности

Женщины могут проходить вакцинацию от COVID-19, планируя беременность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Всероссийской организации здравоохранения в России.

По словам представителя ВОЗ в РФ, у заразившихся коронавирусом женщин беременность проходит очень тяжело.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России разрешили прививать беременных вакциной «Спутник V», сообщает пресс-служба кабмина.

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:ВакцинацияЗдравоохранениеВОЗ
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