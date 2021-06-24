Попова назвала сроки появления антител после вакцинации «Спутником Лайт»
Антитела после вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» появляются через 21 день после прививки. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».
«У нас есть новая вакцина "Спутник Лайт", для которой достаточно одной дозы, здесь схема немножко другая - нужно привиться и через 21 день, как говорит производитель, наступит выработка антител», — сообщила главный санитарный врач.
Попова подчеркнула, что после использования других вакцин человек не защищен в течение 42 дней после первой прививки.
Минздрав России зарегистрировал вакцину «Спутник Лайт» в мае, напоминает МИР 24. Векторная однокомпонентная вакцина для профилактики COVID-19 поступит в гражданский оборот в ближайшее время.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru