Попова назвала сроки появления антител после вакцинации «Спутником Лайт»

Антитела после вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» появляются через 21 день после прививки. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

«У нас есть новая вакцина "Спутник Лайт", для которой достаточно одной дозы, здесь схема немножко другая - нужно привиться и через 21 день, как говорит производитель, наступит выработка антител», — сообщила главный санитарный врач.

Попова подчеркнула, что после использования других вакцин человек не защищен в течение 42 дней после первой прививки.

Минздрав России зарегистрировал вакцину «Спутник Лайт» в мае, напоминает МИР 24. Векторная однокомпонентная вакцина для профилактики COVID-19 поступит в гражданский оборот в ближайшее время.

