Песков решил привиться от COVID-19 вакциной «Спутник Лайт»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не поставил прививку от коронавируса, сообщает РИА Новости.
По его словам, у него Т-клеточный иммунитет и очень высокие антитела, однако в ближайшую неделю он всё же намерен вакцинироваться от коронавируса препаратом «Спутник Лайт»
«У нас новые рекомендации врачей... даже с высокими антителами тоже лучше прививаться... с прививкой просто логистически будет гораздо легче дальше жить и работать», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее пресс-секретарь российского президента заявил, что вакцинация от COVID-19 в России в целом остаётся добровольной, сообщает RT. По словам Пескова, если работник сферы услуг не желает прививаться, то он может поменять работу.
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