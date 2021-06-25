Песков решил привиться от COVID-19 вакциной «Спутник Лайт»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не поставил прививку от коронавируса, сообщает РИА Новости.

По его словам, у него Т-клеточный иммунитет и очень высокие антитела, однако в ближайшую неделю он всё же намерен вакцинироваться от коронавируса препаратом «Спутник Лайт»

«У нас новые рекомендации врачей... даже с высокими антителами тоже лучше прививаться... с прививкой просто логистически будет гораздо легче дальше жить и работать», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь российского президента заявил, что вакцинация от COVID-19 в России в целом остаётся добровольной, сообщает RT. По словам Пескова, если работник сферы услуг не желает прививаться, то он может поменять работу.

