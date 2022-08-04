9.08.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Золотые рюкзаки. Как собрать ребенка к школе»

Ежегодно август становится месяцем сборов ребенка в школу. В прошлом году сборы на ребенка в среднем подорожали на 4%, и при этом государство выплатило на каждого школьника по 10 000 рублей. В этом году, по заявлениям аналитиков, рост цен на отдельные школьные товары составил 200-284% за месяц. Анализ динамики цен на товары, которые продаются на маркетплейсах, в период с 1 июля по 31 июля, по сравнению с июнем, показали, что стоимость школьных дневников выросла на 284%, тетрадей на 241%, школьной формы — на 200%. При этом, по заявлениям экспертов, из года в год одни и те же фирмы выпускают одежду, небезопасную для здоровья детей.

В ходе пресс-конференции участники расскажут, какой должна быть безопасная школьная форма? На что стоит обратить внимание при выборе сарафана или сорочки? Продолжат ли цены на школьные принадлежности расти? И сколько в этом году будет стоить собрать ребенка в школу?

Участники пресс-конференции:

Заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов;

СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев;

﻿Главный специалист экспертного центра Росконтроль Ирина Аркатова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

