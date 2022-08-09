«Росконтроль» дал советы по выбору безопасного школьного ранца

Главный специалист экспертного центра Росконтроль Ирина Аркатова в пресс-центре НСН рассказала родителям школьников, как выбрать безопасный ранец, который не нанесет вреда здоровью ребенка.

«Есть требования по весу и размеру ранца, вес для школьного ранца для младшего возраста до шести лет – не более 700 грамм, для более старших школьников допускается до килограмма. Для младших школьников обязательна спинка жесткая, ортопедическая, широкие лямки. Будет хорошо, если спереди будет нагрудная стяжка, что будет распределять нагрузку при переносе. Это важно, чтобы не испортить осанку ребенку», - отметила она.

Сейчас цены на школьные товары постепенно стабилизируются, но все равно превышают средние значения заявил ранее СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев в пресс-центре НСН.

