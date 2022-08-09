«От 20 до 50 тысяч»: Россиянам рассказали, сколько потребуется на сборы ребенка в школу

Сегодня в России 80% импортной школьной формы, это связано со структурными проблемам в отрасли, заявил заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в пресс-центре НСН.

«В этом году в среднем стоимость школьной формы подскочила практически в два раза. Причины этого не столько в той экономической ситуации, когда рушатся определенные логистические цепочки. Это, конечно, удорожает продукцию, но экономические проблемы начали обозначаться ранее. Основная причина кроется в структурных проблемах отрасли, ведь те предприятия, которые были при Советском Союзе, прекратили существование. Сегодня 80% школьной формы – это импортное производство, в том числе Белоруссия, Казахстан, основа – страны Азии, Турция, Вьетнам», - отметил он.

По его словам, сегодня, чтобы собрать ребенка в школу, потребуется от 20 до 50 тысяч рублей, в зависимости от региона и желания родителей.

Со своей стороны, СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев рассказал о минимальных тратах на сборы школьника.

«Люди делают выбор в пользу более дешевых товаров. По данным нашего сервиса, если брать в расчет рюкзак, обувь, школьные принадлежности, одежду, средний чек от 13 до 18 тысяч рублей. Я бы эту стоимость умножал бы на два – как минимум, ребенку нужна еще одна пара обуви и комплект одежды, оптимально 26-36 тысяч на ребенка. Это берем в расчету покупку на маркетплейсах», - отметил он.

Ежегодно август становится месяцем сборов ребенка в школу. В прошлом году сборы на ребенка в среднем подорожали на 4%, и при этом государство выплатило на каждого школьника по 10 000 рублей. В этом году, по заявлениям аналитиков, рост цен на отдельные школьные товары составил 200-284% за месяц.

