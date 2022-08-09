В России предложили бесплатно выдавать школьную форму ученикам начальных классов

Владимир Богомолов отметил, что при этом необходимо развивать отечественное производство, которое может внести существенный вклад в бюджеты регионов. 

Заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в пресс-центре НСН призвал развивать отечественные производства школьной формы, а также выделять одежду для начальных классов бесплатно.

«На наш взгляд, было бы важно посмотреть инициативу по бесплатному обеспечению школьной формой учеников начальных классов – с первого по четвертый класс. Получение формы должно быть на добровольной основе, изготавливаться она должна на отечественных предприятиях из отечественных материалов. Это и помощь нашим региональным предприятиям, комплект будет стоить до пяти тысяч, в плане страны это 25-30 миллиардов рублей», - рассказал он.

Ежегодно август становится месяцем сборов ребенка в школу. В прошлом году сборы на ребенка в среднем подорожали на 4%, и при этом государство выплатило на каждого школьника по 10 000 рублей. В этом году, по заявлениям аналитиков, рост цен на отдельные школьные товары составил 200-284% за месяц.

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ФОТО: РИА Новости/ Юрий Стрелец
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