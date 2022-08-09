Россиянам рассказали, как безопасно совершать покупки на маркетплейсах
Дмитрий Ермолаев подчеркнул, что схема маркетплейсов отлично работает именно для покупки детских товаров, при сомнениях в качестве продукции потребитель вправе получить сертификат.
СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев в пресс-центре НСН объяснил, почему не стоит бояться совершать покупки на маркетплейсах.
«Модель маркетплейсов, на мой взгляд, самая безопасная модель для потребителя. Перед покупкой любой покупатель может запросить сертификат, это можно сделать либо через запрос к продавцу, либо обратиться в техподдержку. Продавец в короткий промежуток времени должен будет предоставить этот сертификат, иначе товар уберут с витрины, также продавец может получить штраф. Чем хороша модель маркетплейсов – любой покупатель может заказать товар, а потом вернуть его, в категории детской одежды нормой является выкуп в среднем в 30-40%», - отметил он.
Ранее главный специалист экспертного центра Росконтроль Ирина Аркатова в пресс-центре НСН рассказала родителям школьников, как выбрать безопасный ранец, который не нанесет вреда здоровью ребенка.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+16 325 / сут.
Умерли
383 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+13 092 / сут.
- В Киеве заявили о сокращении потерь украинской армии
- Роспотребнадзор считает, что возвращать антиковидные ограничения не нужно
- Минобороны РФ отчиталось о ликвидации 335 наёмников на Украине
- Обязательную маркировку электронных сигарет введут в России
- Минобороны РФ сообщило об ударе по складу для HIMARS и M777 на Украине
- Кремль анонсировал «демилитаризацию» завода Bayraktar на Украине
- Украина остановила транзит нефти из России
- Суд оставил «пермского стрелка» Бекмансурова в СИЗО
- Медведев назвал «нацистской хренью» слова Каллас о посещении Европы россиянами
- Путин поговорил по телефону с президентом Израиля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru