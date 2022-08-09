Аналитики: Рюкзаки для школьников подорожали на 36%
Дмитрий Ермолаев отметил, что речь идет и о школьных принадлежностях – по некоторым позициям цены выросли в два раза.
Сейчас цены на школьные товары постепенно стабилизируются, но все равно превышают средние значения заявил СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев в пресс-центре НСН.
«Мы увидели резкий рост цен в марте, сейчас цены нормализуются, но не по всем товарам. Мы увидели в момент резкого подорожания рост цен на рюкзаки до пяти тысяч рублей, сейчас цена опустилась до четырех с половиной тысяч, но это все равно подорожание на 36%. Рюкзаки для школьников подорожали на 36%, при этом по дошкольным рюкзакам средний чек ниже, мы не увидели резкого подорожания. Если сравнивать с 2021 годом, то подорожание случилось на школьные принадлежности на 50%», - отметил он.
Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в пресс-центре НСН рассказал, сколько сегодня потребуется на сборы школьников.
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