Аналитики: Рюкзаки для школьников подорожали на 36%

Сейчас цены на школьные товары постепенно стабилизируются, но все равно превышают средние значения заявил СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев в пресс-центре НСН.

«Мы увидели резкий рост цен в марте, сейчас цены нормализуются, но не по всем товарам. Мы увидели в момент резкого подорожания рост цен на рюкзаки до пяти тысяч рублей, сейчас цена опустилась до четырех с половиной тысяч, но это все равно подорожание на 36%. Рюкзаки для школьников подорожали на 36%, при этом по дошкольным рюкзакам средний чек ниже, мы не увидели резкого подорожания. Если сравнивать с 2021 годом, то подорожание случилось на школьные принадлежности на 50%», - отметил он.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в пресс-центре НСН рассказал, сколько сегодня потребуется на сборы школьников.

