«Не покупать на рынке»: Родителям дали советы перед покупкой школьной формы

Выбирать школьную форму нужно тщательно, обращая внимание на ткань верха и подкладки, заявил заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в пресс-центре НСН.

«Наше недавнее исследование показало не очень положительные результаты. Порядка половины продукции - некачественная, даже не соответствует уровню гигиенических показателей. Конечно, можно подсказать покупателям, что нужно перед приобретением попросить сертификат соответствия. Надо посмотреть на предмет в плане подкладки, если это стопроцентная синтетическая прокладка – полиэстер и другие – скорее всего, показатели по воздухопроницаемости снижены. Ткань верха должна содержать не менее 30 процентов натурального волокна – шерсть, хлопок или шелк, в крайнем случае, вискоза. Хотел бы предостеречь от покупки школьной формы на рынке, некому будет предъявить претензии, лучше использовать специализированные магазины», - рассказал он.

Ранее Владимир Богомолов в пресс-центре НСН призвал развивать отечественные производства школьной формы, а также выделять одежду для начальных классов бесплатно.

