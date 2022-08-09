«Не покупать на рынке»: Родителям дали советы перед покупкой школьной формы

Владимир Богомолов рассказал, как выбрать качественную школьную форму, посоветовав родителям обращать внимание на материал изделия. 

Выбирать школьную форму нужно тщательно, обращая внимание на ткань верха и подкладки, заявил заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в пресс-центре НСН.

«Наше недавнее исследование показало не очень положительные результаты. Порядка половины продукции - некачественная, даже не соответствует уровню гигиенических показателей. Конечно, можно подсказать покупателям, что нужно перед приобретением попросить сертификат соответствия. Надо посмотреть на предмет в плане подкладки, если это стопроцентная синтетическая прокладка – полиэстер и другие – скорее всего, показатели по воздухопроницаемости снижены. Ткань верха должна содержать не менее 30 процентов натурального волокна – шерсть, хлопок или шелк, в крайнем случае, вискоза. Хотел бы предостеречь от покупки школьной формы на рынке, некому будет предъявить претензии, лучше использовать специализированные магазины», - рассказал он.

Ранее Владимир Богомолов в пресс-центре НСН призвал развивать отечественные производства школьной формы, а также выделять одежду для начальных классов бесплатно.

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