17.11.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского на тему: «Золотое время» и музыка в период пандемии.

На фоне растущего числа выявленных заражений коронавирусом, в России постепенно начинают вновь вводиться частичные ограничения. Бары, рестораны и клубы теперь не работают по ночам, а в театрах, кино и на концертных площадках возможна только 25-процентная посадка от общего числа мест. Многие артисты оказываются в очень тяжёлом положении в связи с обстоятельствами на музыкальном рынке, вызванными общей ситуацией с коронавирусом в стране и мире. Однако, несмотря на критичность ситуации, культовая рок-группа «Ногу свело!» за время пандемии успела выпустить: EP, 2 сингла, 4 клипа, live-альбом, а так же организовать сольные выступления «Золотое время. Концерт по заявкам», которые запланированы на 19 ноября в Санкт-Петербурге в клубе «Космонавт» и 20 ноября в легендарном ДК им Горбунова в Москве.

В ходе брифинга Макс Покровский расскажет о работе над новым материалом, эффективности работы в период пандемии и подготовке к концертам.



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