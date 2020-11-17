«Ласков, но не Басков». Лидер «Ногу Свело!» о работе на корпоративах

Лидер группы «Ногу Свело!» Максим Покровский рассказал в эфире НСН, что будет делать, если власти временно введут полный запрет на проведение концертов.



«Разумеется, мы не можем отнестись к этому с радостью, это наш хлеб. Мы будем горевать, но и выживать. Как минимум, будем обеспечивать себя работой по созданию материала. Кроме того, остается оптимизм, ведь ограничения не навсегда. Плюс немного успокаивает, что ты не один, на этой подводной лодке все. Мы - группа «Ногу свело!» - всю жизнь выживаем. Нам не нужно учиться этому, достаточно просто применить свои умения. Но это не означает, что нас это радует. Если артистам не хватает энергии зала, то надо научиться работать в таких условиях. Вообще человек устроен так, что ему все время чего-то не хватает», - сказал музыкант.

Он также рассказал, как относится к корпоративам. «Мы отлично себя чувствующая на корпоративах группа. Может, мы пользуемся не самым большим спросом. Как говорится, пусть я ласков, но не Басков. Но мы можем дрозда задать на корпоративе. Концерты нам нужны, но не любой ценой. Главное - это здоровье людей», - лидер «Ногу Свело!».



Ранее Покровский в эфире НСН заявил, что в целом поддерживает ограничения, потому что этого требует безопасность. В частности, он призвал всех собирающихся на концерты «Ногу Свело!» в ноябре соблюдать санитарные меры.

